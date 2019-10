vor 8 Min.

Schüler müssen Busticket künftig beantragen

Neue Regelung für Aindlinger Kinder aus dem Marktanger und der Lutzsiedlung

Damit in der Gemeinde kein Geld verschwendet wird, macht der Rechnungsprüfungsausschuss regelmäßig Vorschläge, wie Geld gespart werden kann. So auch in der Marktgemeinde Aindling. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde über die Ausgaben des Jahres 2016 diskutiert – durchaus auch mit Signalwirkung für das laufende und die kommenden Jahre.

So ging es unter anderem um Ausgaben für die Feuerwehren, den Wertstoffhof und kostenlose Bustickets für Schüler. Die Rechnungen hatten Dritter Bürgermeister Josef Gamperl ( CSU/FWG), Petra Mießl ( CSU/FWG), Bernd Aichele (Bürgerwille ’76) und Josef Settele (Parteilose Wähler) geprüft. Beim Thema Feuerwehr regte der Ausschuss die schon mehrfach geforderte Einführung von Inventarlisten an. Damit solle auf einen Blick ersichtlich sein, über welche Kleidungsstücke und Gerätschaften die einzelnen Feuerwehren verfügen. Bürgermeister Tomas Zinnecker sprach sich klar gegen derartige Listen aus. Er verwies darauf, dass die Kommandanten ohnehin schon unzählige freiwillige Stunden für die Feuerwehr leisteten und nicht auch noch damit belastet werden sollten. Auch Gamperls Einwand, dass nur größere Punkte vermerkt werden sollten und dies bei einigen Feuerwehren ohnehin schon gemacht werde, ließ Zinnecker nicht gelten. Eine weitere Diskussion gab es nicht.

In Sachen Wertstoffhof freute sich Settele, dass der Markt aufgrund der Anmerkungen des Ausschusses eine Nachzahlung von 1800 Euro für 2016 und auch ähnliche Beträge für die Folgejahre bekommen habe. Die Wertstoffhof-Mitarbeiter sind beim Markt angestellt und werden von diesem bezahlt. Der Landkreis erstattet dem Markt aber einen Großteil der Kosten. 2016 lagen die Personalkosten bei rund 30000 Euro. Etwa 3000 Euro davon musste die Gemeinde zunächst selbst bezahlen. Auf Anregung des Ausschusses beantragte sie aber beim Landkreis, die Weihnachtszuwendungen der Mitarbeiter zu übernehmen, was zu besagter Nachzahlung führte.

Besonders emotional wurde über kostenlose Bustickets für Schüler diskutiert. Seit etlichen Jahren übernimmt die Gemeinde freiwillig die Kosten für das AVV-Schülerticket für Kinder aus dem Wohngebiet Marktanger und aus der Lutzsiedlung. Da der Schulweg kürzer als zwei Kilometer ist, müsste die Gemeinde das nicht tun. Nichtsdestotrotz erhalten alle Grund- und Mittelschüler aus diesen Gebieten kostenlos ein einjähriges Schülerticket. Für das Schuljahr 2015/16 entstanden für 24 Schüler Kosten von rund 8000 Euro. Der Ausschuss befürchtet, dass einige Kinder die Busfahrkarte gar nicht nutzen und stattdessen beispielsweise radeln oder bei den Eltern mitfahren. Die Prüfer forderten deshalb, dass das Ticket von den Schülern selbst gekauft und nachträglich erstattet wird.

Andreas Grägel, der Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling, sah darin aber einen hohen bürokratischen Aufwand und auch viel Mehrarbeit für die Verwaltung. Als Kompromiss verständigten sich die Räte darauf, dass das Busticket weiter kostenlos bleiben, aber bei Bedarf beantragt werden soll. Laut Grägel soll mit den Schulleitungen vereinbart werden, dass sie die formlosen Anträge der Eltern entgegennehmen. (ull)

