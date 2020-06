19.06.2020

Schüler sollen zeitgleich Schluss haben

Manche Kinder müssen lange auf den Bus warten

Der Gemeinderat Baar hat in seiner Sitzung beschlossen, der Meitinger Sozialstation einen Zuschuss zu gewähren. Außerdem ging es in der Sitzung noch einmal um Schulbusse und Unterrichtszeiten in Thierhaupten.

Schulbeförderung neu regeln Um Kosten zu sparen, hat der alte Gemeinderat einst beschlossen, die Schulbeförderung zu reduzieren. Die Folge: Vor dem Ausbruch des Coronavirus fuhren mittags nicht mehr zwei Busse die Kinder nach Hause, sondern nur noch ein Bus. Das bedeutete aber für die Kinder, die früher Schulschluss hatten, dass sie warten mussten. Problematisch ist vor allem die Aufsichtspflicht während der Wartezeit. Da aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in diesem Schuljahr ohnehin kein regulärer Schulbetrieb mehr aufgenommen wird, wird Baars Bürgermeister Roman Pekis die Zeit nutzen, um mit dem Rektor der Schule in Thierhaupten über einheitliche Schulschlusszeiten für die Baarer Kinder zu sprechen. Ist das nicht möglich, kann im Dialog mit den Eltern die Option einer Aufsicht in der Mittagsbetreuung besprochen werden.

Versicherungsschutz bleibt Nach einem Blick auf den Versicherungsschutz der kommunalen Fahrzeuge der Feuerwehr und des Bauhofes befand das Gremium einstimmig: An den bestehenden Versicherungen wird nicht gerüttelt, auch wenn mit geringeren Versicherungsleistungen Geld gespart werden könnte. Auch die Waldversicherung der Gemeinde bleibt bestehen. Über die Dienstfahrtversicherung für die Gemeinderäte wird entschieden, wenn klar ist, was die Versicherung genau abdeckt.

Zuschuss für die Sozialstation Die Ökumenische Sozialstation Meitingen erhält einen Zuschuss in Höhe von 1488 Euro. Das entspricht einem Beitrag von 1,20 Euro pro Baarer Einwohner. Zum Stichtag am 31. Dezember 2019) lebten 1240 Einwohner in Baar. (brast)

