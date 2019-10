vor 11 Min.

Schüler stellen ihre Traumwelten aus

Conny Krakowski hat mit Affinger Schülern gemalt. Ausstellung im Industriepark

Was kann man im Kunstunterricht von einem Profi abschauen und wie setzt man Pinsel und Farbe richtig ein? Mehrere Schüler der Realschule Affing haben an drei Tagen im Juli an einem Kunstprojekt teilgenommen, das die Künstlerin Conny Krakowski aus Aindling begleitet hat.

Initiiert wurde die Aktion von der MVV, Betreibergesellschaft des Industrieparks Gersthofen, die seit Januar 2018 eine Schulpartnerschaft mit der Realschule im Nachbarlandkreis hat.

Das Kunstprojekt war eine Premiere für Schule und Sponsor, die eine Vielzahl an außergewöhnlichen Kunstwerken zum Ergebnis hatte. Diese werden ab 18. Oktober im Betriebsrestaurant des Industrieparks gezeigt. Für die kunstinteressierte Öffentlichkeit ist die Ausstellung montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr über die Hauptpforte zugänglich.

Die Künstlerin Conny Krakowski hat schon viel Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gesammelt, sodass die drei Tage unter professioneller Anleitung für alle Teilnehmer ein Erfolg waren. Mit viel Eifer und großem Spaß wurden verschiedene Maltechniken ausprobiert und schließlich individuelle Traumwelten auf die Leinwände gebracht, die die Fantasie des Betrachters anregen sollen.

Conny Krakowski wird im Rahmen der Ausstellung auch einige ihrer neuesten Arbeiten präsentieren. Unter anderem ist darunter ein Bild, das auf dem European Art Fest in Linz mit dem 1. Preis ausgezeichnet wurde. Es ist in einer Mischtechnik aus Acrylmalerei und der Airbrush-Malerei entstanden, wie die meisten Arbeiten der Künstlerin.

Im Rahmen der Schulpartnerschaft arbeitet die MVV in vielen anderen Bereichen mit der Schule zusammen. So werden zum Beispiel regelmäßige Werksbesichtigungen oder ein Bewerbungstraining angeboten. Ziel ist es, den Schülern eine Hilfestellung bei der Berufsorientierung zu geben und dabei vor allem für eine Ausbildung im naturwissenschaftlichen Bereich zu interessieren. (AN)

