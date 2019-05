vor 4 Min.

Schüler zeigen sich rockig bis sinfonisch

Band des Deutschherren-Gymnasiums begeistert die Zuhörer. Johanna Deißer singt grandios und ein Kurs komponiert und dichtet

Schon fast zur ständigen Einrichtung haben sich die Bandkonzerte am Aichacher Gymnasium entwickelt. Die Schulband des Deutschherren-Gymnasiums präsentierte jetzt, was sie sich im bisherigen Schuljahr erarbeitet hatte. Und das konnte sich hören lassen.

Die Bläser eröffneten den Abend mit dem Star-Wars-Thema, das wie eine grandiose Fanfare durch die Aula klang. Dann meldete sich die Rhythmusgruppe mit ihren Gitarren „zu Wort“ und alle stimmten in „Smells like Teen Spirit“ von Nirvana ein. So bunt gemischt ging es dann auch weiter. „Mambo No.5“ von Lou Bega, „Uptown Funk“ von Bruno Mars und „Respect“ von Aretha Franklin: ein – moderner – Klassiker löste den anderen ab.

Als Uraufführung war ein Song zu hören, den der Französischkurs der 11. Klasse gedichtet und komponiert hatte. In dem Arrangement von Musiklehrer Arnold Fritscher wurde das Lied von der gesamten Band gespielt und von zwei Mädchen der 7. Klasse vorgetragen. Manche Zuhörer im Publikum haben diesem Song sogar Hitqualitäten zugeschrieben.

Unterstützt wurde die Band von der Percussiongruppe der Unterstufe, die wirkungsvoll und stilecht den jazzigen Summer Samba und den Reggaeklassiker „I shot the Sheriff“ von Bob Marley begleiteten. Die Rhythmusgruppe bot dann klassischen Rock mit „Summer of 69“ und „Seven Nation Army“.

Musiklehrer Arnold Fritscher verwies immer wieder auf besondere Einzelleistungen der Schüler, zum Beispiel auf die Sängerin Johanna Deißer, die allein neun Titel sicher anführte. So interpretierte sie etwa das anspruchsvolle Lied „Skyfall“ von Adele. Aber auch die Instrumentalisten glänzten immer wieder durch solistische Einlagen.

Höhepunkte des Abends waren dann zweifellos die annähernd sinfonischen Stücke „Eloise“ (Barry Ryan) und „Music“ (John Miles), die bereits von Gabriel Günther im ersten Schulhalbjahr mit der Band einstudiert worden waren. Entsprechend groß war die Freude bei den Schülern, dass Günther, obwohl seit Februar schon wieder an einer anderen Schule tätig, sich die Zeit genommen hatte, zum Schulbandkonzert zu kommen. Nicht nur er, das gesamte Publikum war begeistert vom Können der jungen Musiker und der guten Laune, die sie auf der Bühne versprühten. Die Zuhörer dankten den jungen Musikern mit stehenden Ovationen. (AN)

Themen Folgen