Schützen gehen mit dem Blasrohr auf Mitgliedersuche

Die Königlich-Privilegierten Schützen in Aichach wollen junge Neumitglieder werben. Dafür lässt sich der Verein einiges einfallen.

Das Blasrohrschießen könnte junge Leute anziehen. Das hat Andreas Naistet jetzt bei der Generalversammlung der Königlich-Privilegierten Feuerschützengesellschaft in Aichach erklärt. Der Jugendleiter will versuchen, den Verein damit für Jugendliche attraktiver zu machen. Das Blasrohr kann ohne Altersbeschränkung genutzt werden und dem Verein fehlt weiterhin der Nachwuchs im Jugendalter.

Der Aichacher Sportreferent Raymund Aigner riet bei der Versammlung im Schützenheim am Josefsplatz zur Intensivierung der Jugendarbeit und stellte dazu einen Flyer von Günter Sitta vor. Die Vereine sollten sich verstärkt an die Eltern wenden, um deren Vorbehalte gegen den Schießsport auszuräumen. Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge fördere der Schießsport unter anderem das Konzentrations- und Koordinierungsvermögen, hieß es. Der Zweite Bürgermeister Helmut Beck bezeichnete die Königlich Privilegierten als „Herzstück im Stadtleben“ und dankte für ihre regelmäßige Mitwirkung bei öffentlichen Veranstaltungen. Der Erste Schützenmeister Franz Marb ging auf die Beteiligung der Schützen am Stadtfest ein und erinnerte an Baustellen- und Einweihungsfeiern in der Oberen Vorstadt. Die Einnahmen werden zum Unterhalt des Schützenheims gebraucht. Sie seien ohne die unermüdliche Mitarbeit der aktiven Mitglieder nicht möglich.

Schützen Aichach: Auch elektronische Schießsstände sind ein Thema

Der Erste Schatzmeister Josef Böck schrieb in seinem Bericht die erfreuliche Kassenentwicklung der Vorjahre fort. Erstmals seit Langem wies der Vermögensstand ein kleines Plus aus. Die Kassenprüfung bestätigte die ordnungsgemäße Rechnungslegung. Schriftführer Heinrich Wimmer verlas das Vorjahresprotokoll. Danach folgte eine Auflistung zahlreicher Aktivitäten der Schützen, darunter auch die Teilnahme am Stadtfest oder bei der Fronleichnamsprozession.

Im Bericht des Sportleiters Helmut Brand fanden sich unter allen Ergebnissen interner und externer Wettkämpfe zwei Königstitel bei der Stadtmeisterschaft von Luisa Brand und Wolfgang Sumperl.

Bei den Neuwahlen sprachen sich die 38 Anwesenden ohne Gegenstimme für die bisherigen Amtsinhaber aus. Erster Schützenmeister bleibt Franz Marb (seit 2001), ebenso wiedergewählt wurde der Erste Schatzmeister Josef Böck sowie der Sportleiter Helmut Brand. Eine Neubesetzung gab es bei den Rechnungsprüfern. Wolfgang Sumperl übernimmt das Amt.

Laut Marb sei bei der Umrüstung auf elektronische Schießstände mit Zuschüssen zu rechnen. (hwi)

