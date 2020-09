vor 10 Min.

Schützengau Altomünster: Reihe von Ehrungen bei der Versammlung

Eine ganze Reihe von Ehrungen gab es bei der Gauversammlung des Schützengaus Altomünster in Adelzhausen (wir berichteten). Die Ehrungen nahmen Gauschützenmeister Peter Haug und der stellvertretende Gauschützenmeister Joachim Stehr vor. Das Gauehrenzeichen erhielten Hans Asam (Altomünster-Pipinsried), Johann Bertele (Sixtnitgern), Thomas Kerle (Altomünster-Wollomoos), Christian Chalupka und Ruth Sehlke (beide Bogenschützen Sittenbach).

Hildegard Hammerschmidt (Gumpersdorf) wurde einstimmig als Gau-Ehrenmitglied ernannt. Sie war von 1998 bis 2004 Gau-Schriftführerin, von 2004 bis 2013 stellvertretende Gau-Schützenmeisterin und anschließend bis 2015 Gau-Damenleiterin insgesamt 18 Jahre in der Gauvorstandschaft tätig. Die Silberne Gams ging an Klaus Geppert (Unterzeitlbach), Monika Wendl (Kleinberghofen) und Pia Reiserer (Sielenbach-Tödtenried). Den Gauehrenteller bekam Anton Kistler (Tandern) und über das Protektorabzeichen durfte sich Isabella Stock (Sittenbach) freuen.

Das Ehrenzeichen in Gold des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) erhielt Josefine Peter (Hohenzell) und das Ehrenzeichen in Gold des Deutschen Schützenbundes (DSB) bekam Josef Kopp (Kiemertshofen). Die Goldene Gams ging an den stellvertretenden Gauschützenmeister Joachim Stehr (Altomünster). Beate Heitmeir (Hohenzell) durfte sich über die hohe Auszeichnung, die große Ehrennadel Rot des BSSB freuen. Zwei verdiente Böllerschützen von den Salvatorschützen Adelzhausen wurden mit dem Silbernen Böllerabzeichen ausgezeichnet: Fabian Goldstein und Thomas Thalhofer. (pha)

