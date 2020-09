22.09.2020

Schützengau Altomünster sagt Rundenwettkampf ab

Plus Der Schützengau Altomünster will den Rundenwettkampf im Herbst wegen der Corona-Pandemie nicht abhalten. Jetzt ist nur eine Halbrunde im Frühjahr angedacht.

Der Schützengau Altomünster sagt seinen Rundenwettkampf im Herbst komplett ab. Diese für den Vorstand überraschende Entscheidung trafen die Schützenmeister bei der Gauversammlung in Adelzhausen in einer knappen Abstimmung. Der Rundenwettkampf hätte eigentlich am 9. Oktober beginnen sollen.

Die Gauversammlung hätte eigentlich schon im April stattfinden sollen, musste aber wegen Corona abgesagt werden. Wegen der -Pandemie entbrannte nun auch bei der Versammlung eine Diskussion darüber, ob die Hygienerichtlinien bei den Rundenwettkämpfen eingehalten werden können. Einige Vereinsvertreter hatten große Bedenken. Nach einer knappen Abstimmung wurde entschieden, dass im Herbst kein Rundenwettkampf abgehalten wird. Eine Halbrunde im Frühjahr 2021 wird angestrebt.

Insgesamt 59 Besucher, darunter Bezirksschützenmeister Alfred Rainer und Bürgermeister Lorenz Braun, waren unter Einhaltung der Hygienevorschriften zu der Versammlung in den Saalbau Dillitz in Adelzhausen gekommen. Nur ein Verein war nicht vertreten.

Schützengau Altomünster: Rundenwettkämpfe werden abgebrochen

Vor der Abstimmung über den Rundenwettkampf berichteten Gausportleiter Harald Reiserer, Manfred Prummer und Stefan Heine von den Rundenwettkämpfen sowie dem Abbruch bei den Luftgewehrschützen im März. Für die abgeschlossenen Rundenwettkämpfe Luftpistole und LG-Auflage (Luftgewehr) nahmen sie die Siegerehrung der Mannschaften sowie Einzelsieger vor.

Manfred Prummer musste wegen sechs Mannschaftsabmeldungen eine neue Gruppeneinteilung für Luftgewehr und verschiedene Bereinigungen berücksichtigen, sodass einem Start am 9. Oktober eigentlich nichts im Weg gestanden wäre.

Gauschützenmeister Peter Haug war froh, nach langer Unterbrechung durch Corona wieder mal eine Veranstaltung zu haben. Er habe die Ruhe genossen, aber gleichzeitig den Kontakt zu den Vereinen sehr vermisst. Sein Rückblick fiel sehr kurz aus: Fast alles wurde abgesagt und auf 2021 verschoben. Zum Beispiel der Höhepunkt des Jahres, das Gauschießen, musste erstmalig komplett ausfallen. Es ist nun für April 2021 geplant.

Schützengau Altomünster: Vorstandswechsel in den Vereinen

Mehrere Vereine hatten in der vergangenen Wochen Neuwahlen und es gab so manchen Vorstandswechsel. So wurde in Kleinberghofen Cornelia Finsterer von Monika Wendl abgelöst, in Hohenzell Johannes Daurer von Herbert Greppmeier. Bei den Bogenschützen hat Christian Chalupka das Ruder übernommen, weil Friederike Winkes weggezogen ist. In Kiemertshofen führt Josef Kopp den Verein, weil Josef Hamberger nach 17 Jahren als Schützenmeister zurückgetreten ist. Gauschützenmeister Peter Haug und der stellvertretende Gauschützenmeister Joachim Stehr nahmen einige Ehrungen vor.

In der Gauversammlung wurden auch die Veranstaltungstermine für das Jahr 2021 vorgestellt, in der Hoffnung, diese durchführen zu können.

Am Ende konnte Gauschützenmeister Haug noch eine positive Meldung verkünden. Ab sofort sind folgende Posten im erweiterten Gauvorstand besetzt: Gau-Damenleiterin ist Selina Shaipp (Gumpersdorf), stellvertretende Gau-Damenleiterin ist Brigitte Geil (Adelzhausen) und als Gau-Bogenreferent hat sich Dieter Henkel (Sittenbach) zur Verfügung gestellt. (pha)

