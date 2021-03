07:01 Uhr

Schützenverein: Liegen Altlasten am Bäckerberg?

Plus Der Schützenverein Adelzhausen muss den Boden seines Schießstandes am Bäckerberg untersuchen lassen. Früher wurde dort mit Bleischrot geschossen.

Von Gerlinde Drexler

Um Altlasten müssen sich die Salvatorschützen Adelzhausen kümmern. Weil auf dem Schießstand am Bäckerberg früher mit Bleischrot geschossen wurde und sogenannte Wurftauben der alten Generation zum Einsatz kamen, fordert das Landratsamt eine Bodenuntersuchung. Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am Mittwoch, die Hälfte der Kosten zu übernehmen.

Seit 1977 betreiben den Schützen den Schießstand am Bäckerberg

Den Schießstand am Bäckerberg betreibt der Schützenverein seit 1977. Bis 1993 wurde dort noch mit Bleischrot geschossen. Vor drei Jahren wurde die Fläche des Schießstandes im Rahmen einer sogenannten orientierenden Untersuchung auf schädliche Bodenveränderungen oder einen Verdacht auf Altlasten untersucht.

Im Schreiben von Schützenmeister Bernhard Braun an die Gemeinde heißt es: „Leider konnten durch die 2018 durchgeführten orientierenden Bodenuntersuchungen nicht alle Verdachtsfälle komplett ausgeräumt werden.“ Deshalb sollen jetzt weitere Analysen in Form einer Detailuntersuchung gemacht werden. Damit sollen eine Gefährdung von Grundwasser sowie von Mensch und Tier ausgeschlossen werden.

Das ausgearbeitete Konzept sieht ein schrittweises Vorgehen vor. Es werden die genaue Zusammensetzung des Untergrundes und die Tiefe des Grundwassers herauszufinden sein. Falls notwendig, sollen Grundwasser- und Bodenanalysen durchgeführt werden.

Das Gutachten kostet über 15.000 Euro

Je nachdem, wie viele Schritte notwendig sind, belaufen sich die Kosten auf etwa 15.700 bis 18.600 Euro. Vom Bayerischen Sportschützenbund gibt es für Altlasten keine Förderung. Darüber hat sich der Schützenmeister bereits informiert. Der Gemeinderat stimmte zu, die Hälfte der Kosten zu übernehmen. Das Grundstück, auf dem der Schießstand steht, gehört der Gemeinde.

Ergeben die Untersuchungen eine Verunreinigung des Grundwassers, würde das für den Verein richtig teuer werden. „Dann können wir wahrscheinlich eine Sanierung machen“, so der Schützenmeister. Das wäre dann ein Millionenprojekt vermutete er.

