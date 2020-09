vor 3 Min.

Schulbeginn in Aichach-Friedberg: Erstklässler starten gestaffelt

Plus Wegen der Corona-Pandemie fangen die ersten Klassen in Aichach-Friedberg zeitlich versetzt an. Auch nach dem Schulstart läuft heuer vieles anders als sonst.

Von Nicole Simüller

Es soll ein möglichst normaler Start ins neue Schuljahr werden – mit täglichem Präsenzunterricht für alle und besonders für die Erstklässler. So der Plan des Schulamtes. Alles Weitere hängt davon ab, wie sich die Corona-Pandemie entwickelt. Schulamtsdirektorin Ingrid Hillenbrand sieht den Landkreis gut vorbereitet. Dennoch läuft schon der erste Schultag anders ab als sonst. Große Einschulungsfeiern gibt es nicht. Die Erstklässler fangen klassenweise und zeitlich versetzt an – mit einer begrenzten Zahl an Begleitpersonen. Auch nach dem ersten Schultag ist vieles anders.

An Schulen in Aichach-Friedberg gilt in ersten beiden Wochen Maskenpflicht

In den ersten beiden Wochen gilt an den Schulen Maskenpflicht für alle Personen – auf dem Schulgelände und im Unterricht. Ausgenommen sind nur Grundschüler und ihre Lehrer. Auch danach herrscht auf dem Schulgelände Maskenpflicht.

Nach den ersten beiden Wochen gilt der Stufenplan des Kultusministeriums. Bleibt die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen unter 35, können Schüler an ihrem Sitzplatz die Maske abnehmen (Stufe 1). Steigt der Wert auf 35 bis unter 50, gilt die Maskenpflicht für Schüler – außer Grundschüler – auch im Unterricht am Sitzplatz, falls ein Mindestabstand von anderthalb Metern dort nicht möglich ist (Stufe 2).

Steigt der Wert auf 50 oder mehr, werden in den Klassenzimmern wieder Mindestabstände von anderthalb Metern eingeführt. Falls das nicht machbar ist, werden Klassen geteilt und im täglichen oder wöchentlichen Wechsel unterrichtet. Darüber hinaus gilt Maskenpflicht für alle Klassen – inklusive Grundschüler – auch am Sitzplatz im Klassenzimmer (Stufe 3).

Ziel in Aichach-Friedberg: Kinder möglichst in den Schulen unterrichten

Die Ungewissheit, wie das neue Schuljahr verläuft, belaste neben Kindern und Eltern auch die Lehrer, sagt Schulamtsdirektorin Carola Zankl. Ingrid Hillenbrand stellt klar: Das Ziel sei, die Kinder möglichst in den Schulen zu unterrichten. Sie bleibt allerdings realistisch: „Die eine oder andere Klasse wird mal daheim bleiben müssen.“ Das soll je nach den individuellen Gegebenheiten und mit Augenmaß entschieden werden.

Lehrer und Schüler beginnen ein neues Schuljahr im Wittelsbacher Land 1 / 12 Zurück Vorwärts Schülerzahlen: 4981 Grundschüler (142 mehr als im Vorjahr) in 232 Klassen (+3), 1978 Mittelschüler (-77) in 101 Klassen (-2).

Erstklässler: 1273 (+127)

Klassenstärken: Fast die Hälfte der Klassen zählt 21 bis 25 Schüler, acht Prozent der Klassen sind größer. 38 Prozent der Klassen zählen 16 bis 20 Schüler, neun Prozent sind kleiner.

Neuer Schulverbund: In Friedberg wird der erste Grundschulverbund der Region aus den Grundschulen Süd, Theresia-Gerhardinger, Stätzling und Ottmaring gebildet. Die Sprengel bleiben gleich. Geht ein Schüler aus einem Sprengel an eine der anderen Schulen, ist kein Gastschulantrag mehr nötig.

Lehrer: Die Zahl der Lehrer stieg im Vergleich zum Vorjahr von 455 auf 590. Diese Zahl bezieht sich auf Köpfe, nicht auf Vollzeitstellen. Viele Lehrer arbeiten Teilzeit. Von den 590 sind 468 aktive Lehrer an Grund- und Mittelschulen, 43 Lehramtsanwärter, 68 Fachlehrer und elf Förderlehrer.

Zweitqualifizierte: An einigen Grund- und Mittelschulen arbeiten Realschul- oder Gymnasiallehrer, die eine zusätzliche Qualifizierung erwarben: sechs an Grund-, 13 an Mittelschulen. Zwei kehrten an Realschule oder Gymnasium zurück.

Mobile Reserve: Sie wurde von 739 auf 804 Stunden aufgestockt.

Personalien: Cornelia Zeman, bisher Konrektorin der Ludwig-Steub-Grundschule Aichach, wird deren neue Leiterin. Nachbesetzt werden müssen die Konrektorenstellen an der Steub-Schule Aichach und an der Grund- und Mittelschule am Lechrain Aindling.

Schüler mit Migrationshintergrund: 1705, sie werden unter anderem durch Deutschförderklassen, Deutsch-Plus-Kurse, Drittkräfte zum Spracherwerb und Vorkurse zur Erleichterung des Übergangs in die Schule unterstützt.

Inklusion: In insgesamt 14 Kooperationsklassen (Vorjahr: 19) an elf Grund- und Mittelschulen arbeiten Förderschullehrer mit Schülern. Neu sind Kooperationsstufen an fünf Grund- und Mittelschulen, in denen Förderschullehrer klassenübergreifend Kinder mit Förderbedarf betreuen.

Schulpsychologen: Sechs, sie haben 53 Stunden zur Verfügung (36).

Neue Angebote: Um coronabedingte Defizite auszugleichen, gibt es drei neue Angebote. Voraussichtlich drei Teamlehrer ersetzen Stammlehrer, die wegen ihrer Zugehörigkeit zur Risikogruppe keinen Präsenzunterricht halten können. Die Teamlehrer (zum Beispiel Lehramtsstudenten, Personen mit abgeschlossenem Studium außerhalb der Lehrämter oder mit Vorbildung im erziehungswissenschaftlichen Bereich) stehen im Unterricht und kooperieren mit den Stammlehrern. Brückenangebote von Schuljahresbeginn bis Weihnachten helfen, Lücken in Deutsch und Mathe freiwillig zu schließen. Ferienkurse in der letzten Sommerferienwoche und in den Herbstferien unterstützen an sieben Grundschulen Kinder mit Flucht-/Migrationshintergrund. Zum Teil geben Drittkräfte oder Studenten diese Kurse. (nsi)

Die Spielregeln sind klar: Die Maskenpflicht ist im Infektionsschutzgesetz festgelegt. Hillenbrand ergänzt: „Es ist Schulpflicht – auch unter diesen Bedingungen.“ Wer sich nicht daran halte, müsse mit Konsequenzen wie etwa einem Verweis rechnen. Falls doch wieder Schüler von zu Hause aus lernen müssten, gibt es dafür inzwischen laut Hillenbrand „ein klares Rahmenkonzept“ des Kultusministeriums. Dennoch hofft sie, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben.

Schulamt fordert Lehrer auf, sich auch in Ferien fortzubilden

Sie und Zankl sind überzeugt, dass die Schulen auf erneute Schließungen besser vorbereitet wären als beim ersten Mal. Jede Schule musste ein Konzept für mehrere Szenarien erarbeiten. Zankl: „Es ist nicht so, dass wir blauäugig ins neue Schuljahr gehen.“ Sie sagt mit Blick auf die unterschiedlich ausgeprägten digitalen Kompetenzen an den Schulen: „Viele haben sich auf den Weg gemacht.“ Sie fordert, ihn weiterzuverfolgen. Ein sechsköpfiges Expertenteam aus Lehrern, das nun mit wesentlich mehr Stunden als bisher ausgestattet sei, unterstütze die Schulen im Landkreis dabei. Sie ergänzt: „Lehrer sollten sich auch in den Ferien fortbilden.“

Nicht nur manche Lehrer haben Nachholbedarf. Auch in einigen Elternhäusern ist die digitale Ausstattung nach den Erfahrungen der vergangenen Monate ausbaufähig. Manche Internetverbindung ging in die Knie, weil Kinder und Eltern gleichzeitig am Laptop, Tablet, Handy oder Rechner arbeiten mussten. Vor allem in Asylunterkünften seien Kinder schlecht erreichbar gewesen, stellte das Schulamt fest. Trotz aller Widrigkeiten fällt Hillenbrands Fazit positiv aus: „Wir haben die Corona-Zeit ganz gut hingekriegt.“ Vielfach hätten Lehrer nicht nur über digitale Kanäle mit ihren Schülern Kontakt gehalten, sondern regelmäßig mit ihnen telefoniert oder Hausaufgaben sogar persönlich vorbeigebracht.

In Aichach-Friedberg gibt es heuer deutlich mehr Erstklässler als im Vorjahr

Im Landkreis unterrichten im neuen Schuljahr 135 mehr Lehrer als im Vorjahr. Ihre Zahl stieg auf 590 – wobei die Köpfe nicht gleichbedeutend sind mit Vollzeitstellen. Denn viele Lehrer arbeiten in Teilzeit. Dennoch gibt es insgesamt mehr Stunden. Noch einen Trend macht Hillenbrand aus, der ihr zufolge in den nächsten Jahren anhalten wird: Die Mittelschüler werden weniger, die Grundschüler mehr. Zu beobachten auch bei den Erstklässlern: 1273 von ihnen gibt es heuer, ein Zehntel mehr als im Vorjahr. "

Hier geht es zum Kommentar zum Thema: Kommentar: Corona bestimmt den Stundenplan der Schulen in Aichach-Friedberg

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen