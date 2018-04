21.04.2018

Schule in Schiltberg braucht mehr Platz

Leiterin beantragt Erweiterung. Ab Herbst ist für mehrere Jahre mit fünf Grundschulklassen zu rechnen

Die Schiltberger Schule braucht mehr Platz. Wie in der Sitzung des Schiltberger Gemeinderats bekannt wurde, hat Rektorin Anna Ruf einen Antrag auf Erweiterung gestellt. Da ab September 2019 für mindestens vier Schuljahre mit fünf Grundschulklassen zu rechnen ist, beantragte die Schule die Erweiterung um einen Klassenraum sowie die Erhaltung des bestehenden Werkraumes. Der Gemeinderat nahm dies zustimmend zur Kenntnis. Er wird sich noch eingehend mit dem Thema beschäftigen.

Eigentlich ist der Bebauungsplan für das Baugebiet „Schiltberg-Nord“ bereits beschlossene Sache. Doch nun rät das Landratsamt Aichach-Friedberg den Schiltbergern zu einer Änderung. Weil an das Baugebiet ein Gewerbebetrieb angrenzt, wurde im Bebauungsplan ein „Allgemeines Wohngebiet“ vorgesehen und im Bereich des besagten Betriebs eine Pufferzone zum angrenzenden „Dorfgebiet“ aufgenommen. Bei einem Bauantrag zur Erweiterung dieses Betriebes stellte das Landratsamt nun fest, dass in diesem Bereich nicht mehr, wie ursprünglich angegeben, eine landwirtschaftliche Betriebsstelle vorhanden ist, sondern ausschließlich ein gewerblicher Betrieb. Daher müssen nun die Gebietsbezeichnungen im Bebauungsplan von „Mischgebiet Dorfgebiet“ in „Mischgebiet“ geändert werden. Den zwei Parzellen in der Pufferzone müssen nun zusätzlich gewerbliche Nutzungen mit „Mischgebietscharakter“ erlaubt werden. Das träfe etwa auf Geschäfts- und Büroräume zu.

Eine weitere Rückmeldung des Landratsamtes haben die Schiltberger hinsichtlich des Wasserrechtes bekommen. Für das geplante Regenrückhaltebecken muss in derselben Größe eine Ausgleichsfläche geschaffen werden. Mit diesem Thema ist bereits Landschaftsarchitektin Cornelia Sing beauftragt.

Bereits vor längerer Zeit hatte der Rat eine Bauvoranfrage zur Errichtung eines Einfamilienhauses in Metzenried auf dem Tisch, der damals zugestimmt wurde. Da es sich hier um den nördlichen Ortsrand von Metzenried handelt, vertrat das Landratsamt in Aichach die Auffassung, dass sich die zur Bebauung vorgesehene Teilfläche im Außenbereich befindet. Nun muss von den Bauherren ein Antrag auf Erlass einer Einbeziehungs- beziehungsweise Abrundungssatzung gestellt werden. Die Planungshoheit liegt in diesem Fall bei der Gemeinde. Die Aufstellung der Satzung wurde einstimmig befürwortet.

Ebenfalls aus Metzenried kam der Antrag zum Einbau einer Hackschnitzelheizung. Das Gremium stimmte zu. (skw)