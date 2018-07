20.07.2018

Schulen, Straßen, Sportanlagen

Breites Spektrum im Bauausschuss des Kreistags: (von links) Ein Neubau der Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg ist günstiger als eine Sanierung. Eine neue Decke und eine Randbefestigung für die Kreisstraße zwischen Ottmaring und Kissing kostet 530000 Euro. Der Boden der Vierfachsporthalle in Aichach wird im nächsten Jahr für 250000 Euro erneuert.

Der Landkreis Aichach-Friedberg hat schon viele Baustellen und macht neue auf. Eine Machbarkeitsstudie zur Vinzenz-Palotti-Schule bringt ein klares Ergebnis. Die Doppelsporthalle in Friedberg ist dagegen ein Sorgenkind

Von Christian Lichtenstern

Die Zinsen sind (noch) niedrig, viele Bürger setzen (weiter) auf Betongeld, es fehlen (viele) Wohnungen – der Bau boomt im Wittelsbacher Land. Aber auch die Öffentliche Hand ist als Bauherr derzeit schwer aktiv: Der Bauausschuss des Kreistags hatte in seiner jüngsten Sitzung fast 20 Tagesordnungspunkte abzuarbeiten. Das Spektrum reichte dabei von Straßenbau bis WC-Sanierung und von der Sportstadion-Ertüchtigung bis zum Schulneubau.

Ein Ersatzbau für die Vinzenz-Palotti-Schule auf dem Hermann-Löns-Platz am Friedberger Schulzentrum ist günstiger als eine Generalsanierung der Förderschule an ihrem Standort. Das hat eine vom Kreis in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie ergeben. Der Bauausschuss hat dem Kreistag deshalb auch einstimmig einen Neubau empfohlen. Der muss darüber nächste Woche entscheiden. In der Sitzung wurden zwei Varianten für Neubauten vorgestellt. Die Kostenschätzungen liegen bei 26,8 und 27,1 Millionen Euro. Eine Sanierung des Bestandsgebäudes würde den Kreis laut Studie 28,1 Millionen Euro kosten. Nicht eingerechnet ist bei der Kalkulation der Alternativen, dass der Kreis durch die Verwertung des Grundstücks auf dem die Förderschule jetzt steht und der Verrechnung mit dem Neubau-Grundstück von der Stadt Friedberg unterm Strich ein deutliches Plus machen würde.

Die Generalsanierung der Doppelsporthalle des Friedberger Gymnasiums steht endgültig auf dem Prüfstand. Der Bauausschuss hat jetzt eine Machbarkeitsstudie beschlossen. Dabei soll untersucht werden, ob ein Neubau nicht die bessere und günstigere Alternative ist. Auslöser ist die letzte Hiobsbotschaft in einer Reihe von schlechten Nachrichten im Zuge der Sanierungsplanung. Die Halleneindeckung mit einem Trapezblech ist zu dünn (wir berichteten). Statt 1,5 Millimeter wie es in den Unterlagen zu einer Sanierung im Jahr 1985 steht, ist das Dachblech nur einen Millimeter stark. Aus statischen Gründen müsste eine komplett neue Dachkonstruktion errichtet werden, erläuterte Architekt Wolfgang Rockelmann in der Sitzung. Ein Austausch des Blechs reiche nicht. Als die Probleme mit dem Dach noch gar nicht bekannt waren, sind die Kosten für die Hallensanierung schon auf rund fünf Millionen Euro hochgerechnet worden. Für Kreisrat Josef Schwegler steht schon vor dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie das Schicksal der Bestandshalle fest: „Die wird dem Erdboden gleich gemacht.“

Die Freisportanlage des Landkreises in Friedberg ist 1985 eingeweiht worden. Heute ist die Laufbahn rissig, vermoost und rutschig – sanierungsbedürftig. Das soll in den Sommerferien 2020 angepackt werden. Für eine neue 400-Meter-Bahn, Beläge für die Leichtathletik-Anlagen und ein Basketballfeld hat der Kreis 400000 Euro eingeplant.

Der Sportboden der Aichacher Vierfachhalle ist mittlerweile 38 Jahre alt und wird im nächsten Jahr in den Sommerferien erneuert. Kosten: rund 250000 Euro. Die alte Hallenbeleuchtung ist bereits heuer durch energiesparende LED-Leuchten ersetzt worden.

Auf der Ostseite des Aichacher Kreisguts werden die Fahrradabstellplätze überdacht. Kosten: rund 28000 Euro.

Die Energiezentrale am Schulzentrum in Mering wird modernisiert und die WC-Anlagen in der Realschule saniert. Die Arbeiten beginnen bereits in den Herbstferien und sollen bis zum Herbst 2019 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten werden mit rund 1,6 Millionen Euro kalkuliert. Der Kreis übernimmt 850000 Euro. Dazu kommt eine halbe Million Zuschuss. Den Rest müssen der Markt Mering (180000 Euro) und der Verein TV Mering (20000 Euro) bezahlen, die Eigentümer von Grundschule und Sporthalle auf dem Schulzentrum sind. Die veraltete Energiezentrale an der Realschule versorgt alle Gebäude. Das Verteilsystem und auch der Pufferspeicher verursachen derzeit noch hohe Energieverluste und Kosten.

Die Tischlerarbeiten in der neuen Mensa des Meringer Schulzentrums führt die Firma Sedlmeyr aus Derching (Friedberg) für rund 270000 Euro aus. Die Fahrradabstellplätze kosten rund 120000 Euro.

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Motzenhofen (Gemeinde Hollenbach) und die Fahrbahnsanierung der Kreisstraße AIC4 bis zur Kreuzung mit der AIC1 bei Walchshofen (Stadt Aichach) kostet den Kreis rund 380000 Euro. Ebenfalls vergeben wurde in der Sitzung der Auftrag für die Sanierung des AIC12-Abschnitts von Kissing bis Ottmaring (Stadt Friedberg). Die Fahrbahn wird erneuert und die Randstreifen befestigt, um die kurvige Straße etwas breiter und sicherer zu machen. Das kostet rund 530000 Euro. Wie berichtet, ist der seit Jahrzehnten diskutierte Ausbau der Straße heuer abgeblasen worden, weil Eigentümer die dazu nötigen Grundstücke nicht verkaufen wollen. Jetzt soll die Verkehrssicherheit auf der bestehenden Trasse verbessert werden.

