24.07.2019

Schulen setzen nicht mehr auf Hitzefrei

Wie gehen die Schulen im Landkreis mit hohen Temperaturen um? Früher nach Hause dürfen die Kinder nicht gehen. Ihre Betreuung muss sichergestellt sein. Stattdessen haben die Schulen Alternativen entwickelt

Von Eva Treder

Schwitzen am Schreibtisch – bei 30 Grad im Büro ist das kein Wunder. Solche Temperaturen kommen in den Räumen der Stadtverwaltung in Aichach im Sommer durchaus vor. Jedoch hilft die Stadt ihren Mitarbeitern. Sie dürfen früher kommen und früher gehen. Die Öffnungszeiten wurden bis Ende Juli um eine Stunde reduziert. Hitzefrei gibt es aber nicht. Auch die Schüler haben heutzutage kaum noch Hitzefrei. Wie gehen die Schulen mit extremen Temperaturen um?

Ein Problem hierbei ist, dass es in Bayern keine rechtliche Regelung zum Thema Hitzefrei gibt. Das bayerische Kultusministerium verweist in seinem Internetauftritt darauf, dass der Schulleiter entscheiden kann, ob, ab wann und in welcher Form es Hitzefrei geben soll. Ein eher regionales Problem ist, dass es oft keine flexiblen Busanschlüsse gibt. Die Schulen müssen außerdem ihrer Aufsichtspflicht nachkommen. Viele Schulen bieten eine Betreuung an, während die Eltern noch in der Arbeit sind. Deshalb können sie die Kinder nicht einfach nach Hause schicken.

Die Realschule Affing-Bergen zum Beispiel verzichtet auf Hitzefrei. Hier kam es in diesem Sommer einmal – ausnahmsweise – zu verkürzten Stunden. Dann dauert eine Schulstunde nur 35 Minuten. Somit kann der Unterricht gehalten werden, aber die Schüler dürfen trotzdem früher nach Hause gehen. Als Alternative zum Hitzefrei können die Kinder die Klassenräume wechseln oder das „mobile Klassenzimmer“ nutzen, bei dem die Schüler dann draußen Unterricht haben. „Der Sportunterricht wird in die Turnhalle verlegt“ erklärt Schulleiterin Sigrid Kehlbach, da es dort kühler sei als draußen. Außerdem wird der Unterricht den Temperaturen angepasst. Es gibt im Sport also eher Ballspiele und kein Ausdauertraining. Um den Ganztagsklassen den Nachmittag angenehmer zu gestalten, wird ab und zu auf einer Wiese eine Wasserrutsche aufgebaut. Solange noch kein Notenschluss war, konnte der Unterricht nicht einfach ausfallen. „Aber unsere Schüler halten sich wacker“, erzählt die Schulleiterin von dieser Phase.

Für die Schüler des Deutschherren-Gymnasiums in Aichach ist Hitzefrei ein Fremdwort. „Hitzefrei gibt es nicht“, sagt Schulleiterin Renate Schöffer. Wird es sehr heiß, kommen Ventilatoren zum Einsatz, das Klassenzimmer darf gewechselt werden und der Sportunterricht fällt aus. „Wir sprechen uns mit den anderen Schulen in der Nähe ab“, sagt Schöffer. So soll eine faire Regelung für alle Schüler im Schulzentrum gefunden werden.

An der Grund- und Mittelschule Aindling gab es, zumindest seit Brigitte Beck die Schule leitet, noch nie Hitzefrei und das wird wohl auch in Zukunft so bleiben. Das Gleiche gilt für verkürzte Stunden. „Es ist unsere Pflicht gegenüber den Eltern, die Kinder zu betreuen“, erklärt Beck. Viele Kinder besuchen Mittags- oder Ganztagsbetreuung. „Die verschiedenen Schulformen lassen das einfach nicht zu“, erklärt die Schulleiterin. Vor kurzem mussten die Real- und Mittelschüler ihre Abschlussprüfungen in der Turnhalle bei sehr hohen Temperaturen schreiben. Keiner der Räume an der Schule ist klimatisiert. Es kann also ganz schön warm werden. Das betrifft Schüler und Lehrer gleichermaßen. Jedoch versuchen alle, das Beste daraus zu machen. „Die Gesundheit der Kinder geht vor“, findet Beck.

Im Sportunterricht wird bei hohen Temperaturen keine Höchstleistung verlangt. Becks Schüler gehen dann gelegentlich in den Generationenpark in Aindling und benutzen die Sportgeräte im Schatten. Auch wird ab und zu auf Hausaufgaben verzichtet, damit die Kinder nach der Schule gleich ins Freibad können. Oder die Schüler setzen sich während der Schulzeit in den Schatten auf den Pausenhof. Laut Beck gab es bisher noch keine Beschwerden von den Schülern – und bald sind sowieso Ferien. "ANsichtssache Seite 1

Themen Folgen