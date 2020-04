00:32 Uhr

Schulverband Aindling nimmt Kredit auf

Heuer werden rund 2,4 Millionen Euro verbaut

Von Johann Eibl

Für die umfangreichen Maßnahmen an der Mittelschule in Aindling liegt nun die Baugenehmigung durch das Landratsamt in Aichach vor. Das wurde am Mittwoch bei der Versammlung des Schulverbands Aindling bekannt. Dass in der nächsten Woche auch gleich die vorzeitige Baufreigabe durch die Regierung von Schwaben eintrifft, erscheint eher unwahrscheinlich. Denn bei dieser Behörde in Augsburg habe die Corona-Pandemie zu personellen Engpässen geführt, hieß es zur Begründung.

Die Sitzung im Aindlinger Sitzungssaal wurde diesmal nicht von Tomas Zinnecker geleitet, sondern erstmals von seinem Bürgermeisterkollegen aus Affing: Markus Winklhofer sagte dazu, Zinnecker stehe heute nicht zur Verfügung. Im öffentlichen Teil wurde nur über die Mittelschule gesprochen, die Beschlüsse dazu fällten die Mitglieder des Verbands aus Aindling, Todtenweis, Petersdorf, Rehling und Affing jeweils einstimmig.

Für das laufende Jahr sind Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 2,4 Millionen Euro vorgesehen. Weil der Schulverband nur in begrenztem Maße über finanzielle Mittel verfügt – am 8. April 2020 handelte es sich um rund 26000 Euro –, war sich die Runde einig, eine Fremdfinanzierung über einen Kredit vorzunehmen.

Andreas Grägel von der Finanzverwaltung argumentierte damit, den beteiligten Gemeinden solle nicht die Luft zum Atmen genommen werden. Man verständigte sich auf ein Angebot der Bayern-Labo: Bei einer Laufzeit von 20 Jahren sind jährlich 0,809 Prozent Zinsen zu zahlen, festgeschrieben auf zwei Jahrzehnte. Weil dieser Satz sich täglich verändern kann, wurde im Beschluss festgehalten, dass der Verband auch eine Anhebung auf 0,90 Prozent akzeptieren würde.

Bei der Vergabe von Bauleistungen verständigte man sich auf das sogenannte Umlaufverfahren. Das bedeutet: Die Bürgermeister der beteiligten Gemeinden werden befragt. Stimmen sie zu, wird bei der nächsten Versammlung der Beschluss nachgeholt. Bei der Außenfassade der Mittelschule fiel die Entscheidung im oberen Bereich auf Holz, unten wird ein Mineralputz angebracht. Weil für einen Vergrauungsanstrich lediglich rund 12000 Euro anfallen werden, stimmte auch hier die Runde zu.

Bei der Belüftung des Erweiterungsbaus stieß die Verwaltung mit der Empfehlung einer dezentralen Lösung mit dem Namen Window-Master auf allgemeine Zustimmung. Christian Lottes berichtete, er habe sich mit Zinnecker in einer Schule in Dorfen (Landkreis Erding) erkundigt und überwiegend positive Informationen mitgebracht.

