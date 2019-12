vor 49 Min.

Schulverband investiert 1,3 Millionen Euro

Haushalt für 2020 steigt erneut an. Der Grund: Die Sanierungen an der Grundschule in Willprechtszell schreiten voran

Von Stefanie Brand

Die Mitglieder des Schulverbands Willprechtszell mit Vertretern der Gemeinden Aindling, Petersdorf und Pöttmes haben einen Haushaltsplan für 2020 verabschiedet: Er liegt in Summe bei rund 1,7 Millionen Euro. 1,4 Millionen Euro entfallen auf den Vermögenshaushalt, 280000 Euro auf den Verwaltungshaushalt. Damit liegt der Haushalt erneut über den Vorjahresansätzen (2018: 576000 Euro, 2019: 1,3 Millionen Euro, 2020: 1,7 Millionen Euro).

Vor allem das Volumen des Vermögenshaushaltes hat sich erhöht, wie der Vorbericht der Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Aindling, Georgia von Kobyletzki, eindeutig zeigt. Die Zahlen unterstreichen, was an der Grundschule in Willprechtszell gerade voll im Gange ist: die Sanierung. 93 Prozent des Vermögenshaushalts (1,3 Millionen Euro) fließen im kommenden Jahr in Investitionen. Mit diesem Geld werden die Sanierungsarbeiten bezahlt, die im Gang oder bereits abgeschlossen sind, aber noch nicht abgerechnet wurden.

Auch die anstehenden Arbeiten im nächsten Jahr werden aus diesem Topf bezahlt. Dafür, das Gebäude barrierefrei zu machen – unter anderem durch den Einbau eines Aufzugs – sind 250000 Euro reserviert.

Einen Haken kann der Verbandsvorsitzende, Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder, hinter diese Aufgaben setzen: Die Gerüstarbeiten, die Abbrucharbeiten am Dach, die Dachdecker- und Spengler-, Fensterarbeiten sowie der Austausch der Leuchten in den Klassenzimmern und die Verlegung der Kabel, um die Klassenzimmer mit der gewünschten Technik auszustatten, sind erledigt.

In der Schulverbandssitzung am Dienstagnachmittag wurden die Arbeiten an der Fassade (Verkleidung und Dämmarbeiten) vergeben: Der Angebotspreis lag etwa sieben Prozent über der Kostenschätzung aus dem Jahr 2018 (rund 193000 Euro). Die Mehrkosten seien darauf zurückzuführen, dass in der Ausschreibung verstärkte Befestigungsmaterialien berücksichtigt wurden, erklärte Binder auf Nachfrage. In Kürze sollen die Baumeisterarbeiten sowie die Metallbau- und Verglasungsarbeiten ausgeschrieben werden. Um einen reibungslosen Fortschritt der Sanierung zu gewährleisten, wurde ein Vorratsbeschluss gefällt, der den Vorsitzenden ermächtigt, die Aufträge zu vergeben.

Die Kosten, die dem Verwaltungshaushalt und dem Vermögenshaushalt zugrunde liegen, werden je nach Zahl der Verbandsschüler anteilig von den Verbandskommunen getragen. Der Markt Aindling hat 31 Verbandsschüler, die Gemeinde Petersdorf 49 und der Markt Pöttmes sechs.

Für jeden dieser Verbandsschüler fällt eine Investitionsumlage von gut 2580 Euro an, um den Vermögenshaushalt zu decken. Um den Verwaltungshaushalt zu decken, belaufen sich die Kosten pro Schüler auf eine Umlage von rund 2577 Euro.

Neben hohen Ausgaben, die im kommenden Jahr auf den Schulverband zukommen gab es auch eine positive Nachricht: Der Schulverband hat ein Angebot für die Herstellung eines Glasfaseranschlusses an der Grundschule erhalten. Der Preis liegt bei rund 97000 Euro, wodurch der Ansatz im Haushalt um etwa 30000 Euro reduziert werden konnte. Ersten Schätzungen zufolge wurde darin von Kosten von 127000 Euro ausgegangen.

Die Summe muss der Schulverband nicht komplett in Eigenregie stemmen, denn die Förderung beläuft sich auf 90 Prozent, allerdings mit einer maximalen Förderung von 50000 Euro. Der kommunale Eigenanteil, der noch in der Verbandssitzung freigegeben wurde, liegt damit bei rund 47000 Euro.

Zudem erklärt die VG-Kämmerin die finanzielle Situation des Schulverbands ausführlich: Die Rücklagen für das nächste Jahr werden von 318000 auf 168000 Euro schrumpfen.

Der Schuldenstand wird sich zum Ende nächsten Jahres auf 360000 Euro belaufen. Die Rechnungsprüfungen der Jahre 2017 und 2018, die ebenfalls in der Sitzung thematisiert wurden, blieben ergebnislos, teilte Binder mit.

