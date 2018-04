14.04.2018

Schulverbandsumlage steigt

Betrag, den die Gemeinden Kühbach und Schiltberg pro Schüler bezahlen müssen, wird um ein Drittel auf 1652 Euro erhöht

Vor allem in die neue Lehrküche investiert heuer der Kühbacher Schulverband. Am Donnerstag beschloss die dreiköpfige Runde mit ihrem Vorsitzenden Johann Lotterschmid, seinem Schiltberger Amtskollegen Josef Schreier und Engelbert Thumm aus Kühbach den Haushalt. Er sieht Investitionen in Höhe von rund 93000 Euro vor.

Für den Schulverband ist das eine relativ hohe Summe, weshalb er dieses Jahr die Schulverbandsumlage von knapp 1262 um rund ein Drittel auf 1652 Euro pro Schüler erhöhte. Ein weiterer Grund für die Anhebung ist, dass der Schulverband Rücklagen aufbauen will.

Auf die hatte er zugegriffen, um im vergangenen Jahr für rund 40000 Euro die Mensa renovieren zu können. Eine Maßnahme, die im Haushalt eigentlich erst für heuer vorgesehen, dann aber vorgezogen worden war. Seit dem Schuljahresbeginn sei die Mensa in Betrieb und werde gut angenommen, so der Schulverbandsvorsitzende.

Heuer steht für rund 70000 Euro die neue Schullehrküche an. Vom ursprünglichen Plan, sie in die Räume des derzeitigen Pausenraums zu verlegen – also die Räume von Lehrküche und Mensa zu tauschen – nahm der Schulverband wieder Abstand. Es gebe gewisse Anforderungen an eine Schulküche, die einen solchen Tausch nicht zuließen, erklärte Lotterschmid. Davon abgesehen, wäre der andere Raum zu klein gewesen. Umgesetzt werden soll das Vorhaben im Laufe des Jahres – voraussichtlich während der Ferien, damit der Schulbetrieb möglichst ungestört weiterlaufen kann.

Die Schülerzahlen an der Grund- und Mittelschule sind mit 262 relativ konstant geblieben. Im vergangenen Jahr besuchten 246 Schüler die Grundschule, heuer sind es 239. In der Mittelschule waren es im vergangenen Jahr 21 Schüler, heuer sind es 23.

Bis zum Ende des Jahres sollen die Rücklagen von derzeit 15700 Euro auf rund 36700 Euro aufgebaut werden. Bereits im kommenden Jahr steht erneut ein größeres Projekt an: die Erneuerung des Hartplatzes. (drx)