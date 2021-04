Schutzanzüge, Fahrzeug: Viel Neues für die Feuerwehren in Pöttmes

Plus Einige Feuerwehren im Markt Pöttmes erhalten bald neue Schutzanzüge. Für eine Ortsteilfeuerwehr gibt's ein neues Fahrzeug. Anderswo ist ein Notkommandant erforderlich.

Drei freiwillige Feuerwehren in der Marktgemeinde Pöttmes erhalten demnächst neue Schutzanzüge. 40.000 Euro nimmt die Gemeinde dafür in die Hand. Weitere Wehren sollen folgen. Mehr als 120.000 Euro investiert die Gemeinde in ein neues Feuerwehrfahrzeug für einen Ortsteil. In einem weiteren Ortsteil hingegen muss ein Notkommandant bestellt werden.

Zunächst sollen für die Feuerwehren in Pöttmes, Gundelsdorf und Osterzhausen neue Schutzanzüge bestellt werden. Ursprünglich war geplant, ausschließlich die Atemschutzgeräteträger mit dreilagigen Anzügen auszustatten. Diese halten höhere Temperaturen aus. Nun aber wird die komplette Mannschaft der Pöttmeser Wehr mit denselben Schutzanzügen versorgt.

Dreilagige Anzüge für die komplette Feuerwehr Pöttmes

Kommandant Richard Hammerl begründete das vor den Gemeinderäten mit einem höheren Übungs- und Einsatzaufkommen der Pöttmeser Wehr sowie einem möglichen Motivationsverlust bei manchen Einsatzkräften angesichts unterschiedlicher Ausstattung in derselben Truppe; dafür wird Bürgermeister Mirko Ketz zufolge auf die geplante Ersatzgarnitur verzichtet. Sollte Ersatzkleidung nötig sein, behelfen sich die Kameraden mit Anzügen anderer Feuerwehrler. Die Kommandanten in Gundelsdorf und Osterzhausen seien mit der Vorgehensweise einverstanden, hieß es in den Sitzungsunterlagen.

Erich Poisl (CWG), selbst jahrzehntelang bei der Feuerwehr aktiv und einstiger Kreisbrandinspektor, sprach sich dafür aus, vom ursprünglichen Zeitplan abzurücken: Demnach sollten die weiteren Wehren in den folgenden Jahren nach und nach mit neuen Anzügen ausgestattet werden. Es sei den letzten unter ihnen nicht zuzumuten, noch fünf Jahre zu warten, so Poisl. Er forderte, die Anzüge für alle weiteren Wehren möglichst schon im nächsten Jahr zu beschaffen. Bürgerblock-Fraktionssprecher Thomas Golling regte an, in einer Ausschusssitzung mit den Kommandanten zu beraten. Im Sommer wird Ketz zufolge voraussichtlich über die Kleidung für die weiteren Wehren entschieden.

Die Feuerwehr Echsheim erhält ein neues Fahrzeug für 123.000 Euro

Neues Fahrzeug für Echsheim: Die Freiwillige Feuerwehr Echsheim erhält ein neues Feuerwehrfahrzeug. Das beschlossen die Gemeinderäte im nicht öffentlichen Teil ihrer Sitzung, wie Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage mitteilte. Das Fahrzeug koste 123.000 Euro. Ketz zufolge ist die Ausschreibung bereits durch, allerdings werde das Fahrzeug voraussichtlich erst nächstes Jahr geliefert. Die Lieferzeiten seien sehr lange.

Für die Feuerwehr Grimolzhausen wird ein Notkommandant bestellt

Notkommandant in Grimolzhausen: Eigentlich sollten in Grimolzhausen im Frühjahr der Erste und der Zweite Kommandant der Wehr neu gewählt werden. Doch die Corona-Pandemie verhindert die dafür erforderliche Versammlung. Deshalb bestellte der Marktgemeinderat einstimmig den bisherigen Kommandanten Bernhard Harlander zum Notkommandanten. Er hatte sich zuvor damit einverstanden erklärt. Genauso war die Gemeinde im Februar in Echsheim verfahren, als Richard Gietl zum Notkommandanten bestellt wurde.

