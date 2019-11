vor 25 Min.

Schwabentag 2020 findet in Aichach statt

Veranstaltung am Pfingstwochenende

Der Schwabentag 2020 kommt nach Aichach. Wie die Stadt Aichach am Dienstag mitteilte, hat sie den Zuschlag erhalten. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung des Bezirks, deren Ausrichtung er seit 2008 jährlich vergibt. Sie richtet sich nach Angaben des Bezirks vor allem an die schwäbischen Bürger: „Sie sollen erfahren, welche Vielfalt und Werte unsere schwäbische Heimat bereit hält – über die eigene Region hinaus“, heißt es auf der Internetseite des Bezirks.

Aichach hatte sich, wie berichtet, um die Veranstaltung beworben. Bürgermeister Klaus Habermann hatte diese Nachricht in der vergangenen Woche bei der Bürgerversammlung in Aichach verkündet.

Die Veranstaltung soll nach Angaben der Stadt unter dem Titel „Stadt.Kunst“ am Pfingstwochenende Ende Mai stattfinden. Dann ist – am Freitag – auch die zweite Auflage der Kunstnacht vorgesehen, die heuer Premiere feierte. Am Samstag soll sich alles um die Landesausstellung mit dem Titel „Wittelsbacher Gründerstädte – Stadt befreit“ drehen, die am 28. April eröffnet wird. Beide Veranstaltungen sollen in den Schwabentag eingebunden werden. Angela Kerle vom Infobüro sagt: „Dabei wollen wir ein Stück Altbayern in Schwaben präsentieren.“ (nsi)