Kollision mit Lastwagen: Motorradfahrer und Sozius verletzen sich schwer

Am Sonntagnachmittag sind ein 21-Jähriger und ein 16-Jähriger bei einem Unfall zwischen Erdweg und Arnbach (Landkreis Dachau) in ein angrenzendes Feld gerutscht.

Bei einer Kollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen sind ein 21 Jahre alter Motorradfahrer und sein 16 Jahre alter Sozius schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Dachauer auf der Staatsstraße 2054 zwischen Erdweg und Arnbach ( Schwabhausen, Landkreis Dachau) unterwegs.

Motorradfahrer fuhr wohl in einer Rechtskurve zu weit links

Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr der Dachauer am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr in einer Rechtskurve zu weit links und kollidierte leicht mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Das Motorrad stürzte und rutschte über die Fahrbahn in ein angrenzendes Feld.

Der Motorradfahrer und sein Sozius wurden beide schwer verletzt in die Krankenhäuser Augsburg und Bogenhausen eingeliefert. Der 49 Jahre alte Lastwagenfahrer aus Vierkirchen wurde dagegen nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. (inaw)

