vor 18 Min.

Schwarzer Golf drängt Auto bei Sand von der Straße

Ein schwarzer Golf überholt bei Sand und zwingt ein entgegenkommendes Auto zu einem Ausweichmanöver. Das überschlägt sich deshalb.

Unfallflucht hat der Fahrer eines schwarzen Golfs am Dienstagmorgen bei Todtenweis begangen. Wie die Polizei mitteilte, kam es kurz nach 7 Uhr zu dem Unfall. Ein 33-Jähriger war auf der Kreisstraße von Langweid in Richtung Sand unterwegs, als der entgegenkommende schwarze Golf ein vorausfahrendes Auto überholte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 33-Jährige mit seinem Auto ins Bankett aus. Beim Gegenlenken verlor er allerdings die Kontrolle über seinen Wagen. Dabei überschlug sich das Auto in einem angrenzenden Feld. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Golf-Lenker setzte seine Fahrt fort. Der Sachschaden beträgt etwa 10000 Euro. (AN)

