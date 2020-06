11:18 Uhr

Schwarzfischer an der Amper erwischt

Ein 23-Jähriger fischt am Montagabend in der Amper. Einen Fischereischein kann er allerdings nicht vorweisen.

Ein 23-Jähriger hat am Montagabend gegen 20.18 Uhr in Dachau wohl ohne Erlaubnis gefischt. Der Mann wurde laut Polizei an der Amper durch einen Fischereiaufseher beim Schwarzfischen erwischt.

Polizei: Fischer konnte keine Berechtigung vorweisen

Da er keine Berechtigung und keinen Fischereischein vorweisen konnte, verständigte dieser die Polizei. Die stellte die mitgeführte Angel mit Zubehör sicher. Der 23-Jährige wird wegen Fischwilderei angezeigt. (AZ)

