Schwebebahn hat „Charme“

CSU-Abgeordneter Ulrich Lange zur Idee für die A8

Die Idee für eine Magnet-Schwebebahn auf dem Mittelstreifen der Autobahn A8 zwischen Augsburg und dem Bahnhof in Pasing (München) ist lediglich Teil einer Studie für das Fahrgastpotenzial von einer innovativen Nahverkehrs-Verbindung entlang der Autobahn. Wie berichtet, lässt der Nachbar-Landkreis Dachau untersuchen, wie viele Pendler bereit wären, bei einem Dutzend Haltestellen an den Autobahnauffahrten in eine solche Bahn einzusteigen.

Ab September bis Ende Oktober findet dazu eine zweimonatige Onlinebefragung statt (wir berichteten). Teilnehmen können alle, die im Einzugsbereich der Strecke wohnen oder arbeiten.

Ulrich Lange, CSU-Bundestagsabgeordneter aus Nördlingen und für acht Kommunen im nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes zuständig, hat von der Überlegung gehört und findet, „dass sie Charme hat“. Ganz abgesehen davon, ob das auch realisierbar sei. Verkehr ist absolut sein Thema, denn Lange koordiniert in Berlin als Fraktionsvize an führender Stelle in der Großen Koalition neben Bauen und Wohnen eben auch Verkehr. Und diese beiden Sektoren sind in Deutschland zu über zwei Drittel für den Ausstoß von klimaschädlichen Emissionen zuständig.

Allein schon deshalb sei es nicht mehr möglich, solche Konzepte vorab einfach auszuschließen, sagt Lange zur Schwebebahn: „Wir müssen neu und differenzierter denken.“

Aber funktioniert das technisch über der A8 überhaupt? Wir haben der Firmengruppe Max Bögl, die das Transportsystem für den Nahverkehr entwickelt hat, dazu einige Fragen gestellt. "Region Augsburg Seite 29

