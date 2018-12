13.12.2018

Schwegler will „menschlicheren Umgang“

Obergriesbachs Bürgermeister beschließt die Weihnachtssitzung im Bürgerhaus in Zahling mit Wünschen für 2019. Fünf Vereine bekommen Zuschüsse für ihre Jugendarbeit

Von Stefanie Brand

Nur fünf der 50 geladenen Gäste konnten nicht zur Weihnachtssitzung des Gemeinderats Obergriesbach ins Bürgerhaus nach Zahling kommen. Mit allen anderen – darunter die Mitglieder des Gemeinderats, Mitarbeiter der Gemeinde, des Bauhofs, des Kindergartens sowie anderen Gästen – hatte Obergriesbachs Bürgermeister Josef Schwegler einen gemütlichen Abend. Der offizielle Teil war dabei schnell beendet.

Insgesamt fünf Ortsvereinen gewährten die Gemeinderatsmitglieder einen Zuschuss für die Jugendarbeit. Dieser bemisst sich per Definition an der Anzahl der minderjährigen Mitglieder im jeweiligen Verein. Der Sportverein Obergriesbach bekommt einen Zuschuss in Höhe von 1520 Euro. Der Schützenverein Hubertus Obergriesbach erhält 440 Euro, der Schützenverein Edelweiß Zahling 160 Euro. Der Tennisclub Obergriesbach bekommt einen Zuschuss von 620 Euro und der Musikverein 560 Euro.

Bevor der gemütliche Teil des Abends beginnen konnte, gab Schwegler einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr – und wagte einen Ausblick auf das kommende Jahr. Die Liste der Dinge, die die Gemeinde im Jahr 2018 gestemmt hat, war lang. Im Eichenweg wurden Maßnahmen am Kanal, an der Wasserleitung und an der Straßenbeleuchtung umgesetzt. 1200 Euro konnte sich die Gemeinde sparen durch die Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung. Im Mai wurde das 40-jährige Bestehen der Verwaltungsgemeinschaft Dasing gefeiert. Für den Spielplatz am Gemeinschaftshaus gab es neue Spielgeräte, weitere für den Spielplatz Paarblick sollen folgen. Gemeinsam mit der Stadt Aichach und der Magnusgruppe hat sich die Gemeinde Obergriesbach für einen Notverbund in der Wasserversorgung entschieden. Zahlreiche Zuschüsse konnte der Gemeinderat im vergangenen Jahr bewilligen.

Die Wertstoffsammelstelle wurde um zwei neue Container ergänzt. Zudem erhalten aktuell alle Haushalte im Gemeindegebiet Gelbe Tonnen. Für das Baugebiet „Am Bahnhof“ liegen die Planungen in den letzten Zügen, für das Baugebiet in Zahling wurde ein Planer beauftragt, die Firma Sauer und Widmann konnte ihre Produktions- und Lagerhallen innerorts erweitern und auch für den Funkmast konnte nach langem Suchen ein neuer Standort gefunden werden. Der Baubeginn soll hier im Frühjahr erfolgen.

Auch die Bauhofmitarbeiter waren tüchtig wie eh und je und kümmerten sich um die Friedhöfe, das Straßen- und Kanalnetz, die Grünanlagen, das Wassernetz, den Winterdienst, den Baum- und Strauchschnitt und vieles mehr.

Eine Förderung von 2000 Euro gab es aus einem Fonds für die Photovoltaikanlage auf der neuen Kindertagesstätte. Diese wurde im Rahmen einer großen Feier vom Pfarrer gesegnet und im September offiziell in Betrieb genommen. Ein herzliches Dankeschön richtete Schwegler abermals an Helfer und Spender, die das Projekt ermöglicht haben, das nun bereits vor der Erweiterung steht. „Im Sinne der Kinder soll diese zügig voranschreiten“, wünschte sich der Rathauschef, bevor er die Mitglieder des Gemeinderats mit neuen Kalkulationen zum Erweiterungsbau in den Weihnachtsurlaub schickte. Auch ein Häppchen an Finanzen hielt Schwegler in seinem Rück- und Ausblick vor: „Für die Jahre 2018/2019 wurde ein Kredit in Höhe von 3,87 Millionen Euro aufgenommen.“

Im Ausblick des auf das nächste Jahr wurde Schwegler persönlicher. Er wünschte sich einen „menschlicheren Umgang miteinander und die Gleichbehandlung aller“. Konstruktive Vorschläge solle es seiner Meinung nach geben, denn: „Die Zeit ist jetzt!“ Damit ermahnte Schwegler auch dazu, die Fehler der Vergangenheit als Chance zur Verbesserung zu sehen. Im Ausblick ging er auch auf einige konkrete Projekte ein: den Wasser- und Kanalbaumaßnahmen im Tannenweg, den Pächterwechsel im Gemeinschaftshaus und die Einladung der Bürger zu den Vereinsterminen.

Mit einem herzlichen Dankeschön an all jene, die sich für die Gemeinde engagiert haben, schloss Schwegler den offiziellen Teil, eröffnete das Büfett und lud zum gemütlichen Beisammensein ein.

