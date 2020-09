vor 20 Min.

Schweinepest: Landratsamt vorbereitet

Erster Fall in Deutschland wirkt sich derzeit nicht aus

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist bei einem Wildschwein in Brandenburg aufgetreten. Auf Landwirte und Jäger im Wittelsbacher Land hat das allerdings derzeit keine direkten Auswirkungen. Darauf weist das Landratsamt Aichach-Friedberg in einer Pressemitteilung hin.

Die Afrikanische Schweinepest ist eine Tierseuche, die ausschließlich bei Haus- und Wildschweinen auftritt. Für den Menschen sowie andere Tierarten ist das ASP-Virus ungefährlich. Schweinehalter sind aufgerufen, die allgemeinen Hygiene- und Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Landrat Klaus Metzger betont, im Landratsamt sei man darauf vorbereitet, im Landkreis die notwendigen Maßnahmen zu treffen.

So wurden die zur Bekämpfung der ASP nötigen Gerätschaften und Materialien beschafft und Mitarbeiter des Landratsamtes geschult, die als Bergetrupps zur Entsorgung von Wildschweinekadavern in der Natur eingesetzt werden können. „Derzeit gibt es jedoch noch keinen Handlungsbedarf, lediglich einen stetigen Austausch – sowohl hausintern, als auch mit der Regierung von Schwaben“, so der Landrat.

Alle tot aufgefundenen und verunfallten Wildschweine werden durch Mitarbeiter des Veterinäramtes Aichach-Friedberg beprobt und am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Oberschleißheim auf ASP untersucht. In Falle eines positiven Befundes greifen die vorgeschriebenen Maßnahmen der Schweinepest-Verordnung sowie des „Rahmenplans Afrikanische Schweinepest“. (AZ)

Für Fragen wurde am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) eine Hotline eingerichtet Telefon 09131/68085700.

