10:00 Uhr

Schwer verletzt: 31-jähriger Kradfahrer kracht in Kleintransporter

Weil ihm der Fahrer eines Kleintransports die Vorfahrt nimmt, kracht ein 31-jähriger Dachauer mit seinem Krad in die linke Seite des Fahrzeugs.

Weil ihm der Fahrer eines Kleintransports in Hilgertshausen die Vorfahrt nimmt, kracht ein 31-jähriger Dachauer mit seinem Krad in die Seite des Fahrzeugs.

Zu einem schweren Unfall kam es am Montag gegen in Hilgertshausen. Ein 45-Jähriger bog mit seinem Kleintransporter in die Neurieder Straße ein.

Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Kradfahrer. Dieser konnte laut Polizei noch abbremsen, prallte aber gegen die linke Fahrzeugseite des Kleintransporters.

31-Jähriger wir mit Rettungshubschrauber in Klinikum geflogen

Der 31-jährige Dachauer erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in Klinikum Großhadern gebracht werden.

Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 8000 Euro. Ein Unfallgutachter wurde an die Unfallstelle beordert. (AZ)

Themen folgen