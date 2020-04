28.04.2020

Schwer verletzt: Autofahrer übersieht Leichtkraftradfahrer

Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer muss nach einem Unfall am Montagmittag ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 39-Jähriger hatte ihn übersehen.

Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer muss nach einem Unfall am Montagmittag ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 39-Jähriger hatte ihn übersehen.

Zu einem schweren Unfall ist es am Montag gegen 12 Uhr in Eisolzried gekommen. Ein 39-jähriger Seat-Fahrer, aus Bergkirchen-Gada kommend, bog nach links in die Kreisstraße ein. Er übersah dabei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Leichtkraftradlenker und es kam zur Kollision.

17-Jähriger schwer verletzt

Der 17-jährige Zweiradfahrer musste mit schweren Verletzungen ins Klinikum Dachau eingeliefert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. (AZ)