09:20 Uhr

Schwere Verletzungen: 83-Jähriger übersieht Kradfahrer beim Abbiegen

Ein Kradfahrer liegt im Krankenhaus. Ein 83-Jährige hatte ihn beim Abbiegen in Aindling übersehen. Der 18-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe.

Am Donnerstag wollte ein 83-Jähriger mit seinem SUV gegen 19:30 Uhr vom Edeka Parkplatz in die Peter-Sengl-Straße in Aindling einbiegen. Dabei nahm er einem von links kommenden Kradfahrer die Vorfahrt und stieß mit diesem zusammen. Der 18-Jährige zog sich beim Aufprall gegen die Windschutzscheibe des SUV und beim anschließenden Sturz auf die Fahrbahn schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in die Uniklinik nach Augsburg gefahren werden.

Nach Unfall in Aindling: Rentner landet vor Schreck im Acker

Laut Polizei vor Schreck verwechselte der 83-Jährige nachfolgend die Pedale seines SUV und fuhr mit Vollgas über die Fahrbahn in den gegenüberliegenden Acker. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. (AN)

