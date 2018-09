20:20 Uhr

Schwerer Unfall bei Mittelalterlichen Markttagen

Bei den Mittelalterlichen Markttagen in Aichach ist am Sonntagabend ein Unfall passiert. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Von Nicole Simüller

Die Mittelalterlichen Markttage waren eigentlich schon vorbei. Da passierte am Sonntagabend der einzige, aber dafür umso schwerere Unfall. Wie die Polizei kurz nach dem Unfall gegen 20 Uhr auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, waren am Stand eines Aichacher Vereins zwei Helfer aus circa zwei Metern Höhe auf den Boden gestürzt. Genaueres zum Unfallhergang war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) versorgte die Schwerverletzten noch vor Ort. Zeugen zufolge waren diese beim Abbau der Verkaufshütte vom Dach gefallen. Ein Rettungshubschrauber kreiste über der Stadt und suchte einen Platz zum Landen.

Vor dem Unfall verlief das Fest ohne Zwischenfälle

Zuvor war das Fest ohne Zwischenfälle verlaufen. Mit zehn Helfern pro Schicht war das BRK an den drei Festtagen in Aichach vertreten. Bis auf den Unfall am Sonntagabend hatten sie nur wenig zu tun. Am Sonntagnachmittag hatte Einsatzleiter Mario Pettinger gesagt: „Die drei Tage waren wirklich ruhig.“ Es sei noch weniger als bei den Mittelalterlichen Markttagen vor drei Jahren passiert.

Nur Kleinigkeiten habe es gegeben: ein paar Insektenstiche, einige Brandblasen und den ein oder anderen Festbesucher, der zum Verbandswechsel bei den Ehrenamtlichen des BRK vorbeischaute. Nicht einmal mit Betrunkenen bekamen Pettinger und seine Mannschaft es zu tun. „Die Mittelalterlichen Markttage sind nicht vergleichbar mit anderen Veranstaltungen“, stellte er klar.

Auch Aichachs Polizeichef Erich Weberstetter zog eine positive Bilanz. „Völlig unproblematisch“ sei das Fest verlaufen. Zu sechst waren er und seine Kollegen – mittelalterlich als Stadtwachen gewandet – unterwegs. Sie hatten nicht einen Einsatz. Eine private Sicherheitsfirma war im Auftrag der Stadt unterwegs. Sie bewachte auch bis 6 Uhr früh die Lager und Aufbauten.

