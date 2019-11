vor 33 Min.

Schwerer Unfall zwischen Kühbach und Aichach: B300 wieder frei

Drei Autos, ein Kleintransporter und ein Lastwagen waren am frühen Dienstagabend in einen Unfall auf der B 300 zwischen Kühbach und Aichach verwickelt.

Am frühen Abend geschah ein schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen zwischen Kühbach und Aichach-Unterwittelsbach. Die B 300 ist inzwischen wieder frei.

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag gegen 17 Uhr auf der B 300 zwischen den Anschlussstellen Kühbach-Süd und Aichach-Unterwittelsbach ereignet.

Autofahrer geriet wohl in den Gegenverkehr

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei vom Abend war ein Autofahrer, der in Richtung Schrobenhausen unterwegs war, vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit in den Gegenverkehr geraten. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem weiteren Auto. Auch ein Kleintransporter, ein Lastwagen und ein drittes Auto waren nach Polizeiangaben an dem Unfall beteiligt.

Mutmaßlicher Unfallverursacher leicht verletzt

Der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Ob und inwiefern die weiteren Beteiligten verletzt wurden, war am Abend noch nicht bekannt. Der Kleinbus kam von der B 300 ab und kippte um. Die Bundesstraße blieb bis gegen 19.15 Uhr gesperrt. Der Lastwagen sollte im Lauf des Abends abgeschleppt werden. (nsi)

