Schwerer Verkehrsunfall: Dachauerin fährt gegen einen Baum

Eine 62-Jährige prallt mit ihrem Auto in Dachau gegen einen Baum und erleidet schwere Verletzungen.

Am frühen Mittwochmorgen hat sich ein schwerer Verkehrsunfall in Dachau ereignet. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 62-Jährige mit ihrem Auto auf dem Bürgermeister-Zauner-Ring in Richtung Brucker Straße. Aus bislang unbekannten Gründen geriet sie in Höhe des Mozartwegs auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie mit ihrem Wagen gegen einen Baum am Fahrbahnrand.

Fahrerin muss nach Unfall in Dachau ins Krankenhaus

Durch den Aufprall wurde die 62-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ihre Verletzungen waren so schwerwiegend, dass sie in das örtliche Krankenhaus eingeliefert werden musste. Bei dem Unfall entstand an Baum und Auto ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. (AZ)

