vor 23 Min.

Schwestern schützen das Klima

„Vom Wissen zum nachhaltigen Handeln“ – so lautet das Motto des Bundesumweltwettbewerbs der zum 30. Mal stattfindet.

Nach dem Einsendeschluss konnten sich die Schülerinnen und Schüler während einer virtuellen Jurytagung in Videokonferenzen über ihre eingereichten Präsentationsvideos austauschen. Die Jury legte dann fest: Ein Sonderpreis, fünf Förderpreise und 14 Anerkennungspreise gingen laut einer Mitteilung in den Freistaat: Für ihr Engagement wurden Leonie und Zoë Prillwitz aus Friedberg, die am Maria-Ward-Gymnasium Augsburg unterrichtet werden mit einem Sonderpreis in der Alterskategorie der 10- bis 16-Jährigen geehrt. In ihrem Beitrag „Mikroplastik – Gefahr in Augsburger Fließgewässern?!“ ist es den beiden Schwestern gelungen, zu analysieren, wie der Eintrag von Mikroplastik in natürliches Fließwasser reduziert werden kann. Die Schwestern haben mit ihrem Projekt schon eine Reihe von Preisen bekommen. Unter anderem bei „Jugend forscht“. (AZ)