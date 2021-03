vor 31 Min.

Schwimmende Häuser und mehr: Das plant Lech-Camping in Mühlhausen

Plus Der Campingplatz in Mühlhausen nahe Augsburg will investieren, denn es steht der Generationswechsel an. So sehen die Pläne aus.

Von Carmen Jung

Der Campingplatz mit Badesee am Ortsausgang von Mühlhausen südlich der Ortsdurchfahrt will zukunftsfähig werden. Die Inhaber von Lech-Camping planen verschiedene Investitionen auf dem Gelände. Denn die jetzigen Betreiber wollen das Areal an den Sohn übergeben. Beide setzen auch in Zukunft auf Fünf-Sterne-Niveau.

Die Anlage von Lech-Camping gibt es seit 1994 in Mühlhausen

Seit 1994 betreiben die Ryssels den Campingplatz zwischen der Augsburger Straße und dem Seeweg. Vor dem geplanten Generationswechsel wollen sie die Existenz des Betriebes sichern. Das sei nur mit einer gesicherten Rechtsgrundslage möglich, heißt es in einem Schreiben an die Gemeinde. Eine Entwicklung ist bislang schwierig. Denn das Gelände ist als "Außenbereich" deklariert. Baurecht ist damit nicht möglich. Doch das braucht Lechcamping, um die Pläne für die Zukunft zu realisieren. Die Lösung ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes.

Damit könnten die Ideen von Lech-Camping realisiert werden. Sie sehen einen Garagen- und Carportriegel entlang der Staatsstraße vor, der ganz nebenbei für die Anlage eine Lärmschutzfunktion übernimmt. Im Südwesten ist außerdem eine Reparaturwerkstätte für Wohnwagen geplant. Die größte Veränderung aber steht am Südufer des Badesees an. Dort sollen einige Ferienhäuschen, schwimmend auf Pontons, und ein Wohnhaus für die Betriebsleiter errichtet werden.

Campingplatz ist weiterhin nur für Touristen gedacht

Affings Bauamtsleiter Ralf Scherbauer spricht von einem "Ferien- und Wohlfühlaroma". Das Gelände werde nicht überfrachtet, so Scherbauer am Dienstag vor dem Gemeinderat. Auch bei Bürgermeister Markus Winklhofer kommt die "Ausrichtung für die nächste Generation" positiv an. Mit den Betreibern ist schon Einvernehmen erzielt worden, dass sie für die Kosten zur Aufstellung des Bebauungsplanes aufkommen müssen, ebenso wie für die Infrastruktur, die auf dem Platz nötig ist. Und sie haben versichert: "Unser 5-Sterne-Campingplatz soll weiterhin als reiner Touristenplatz betrieben werden." Dauerwohnen werde keinesfalls erlaubt.

Auch der Gemeinderat reagierte positiv. Er fasste einstimmig den Aufstellungsbeschluss für das "Sondergebiet Lech-Camping".

