vor 40 Min.

Sechs Angeklagte und kein Schuldiger

Bei den Festival Nights in Aichach geraten zwei Brüder in eine Schlägerei. Dabei wird einer der beiden verletzt. Das Jugendgericht versucht, mit vielen Zeugen ein klares Bild zu bekommen. Doch das erweist sich als schwierig

Von Gerlinde Drexler

Noch immer geschockt von der Brutalität einer Schlägerei war eine 18-Jährige bei ihrer Zeugenaussage vor dem Jugendgericht am Amtsgericht Aichach. Vor rund eineinhalb Jahren hatten mehrere Leute bei den Festival Nights in Aichach zwei Brüder geschlagen und getreten. Der ältere von beiden, ein heute 21-Jähriger aus Aichach, verlor dabei zwei Schneidezähne. Die sechs Angeklagten zwischen 21 und 27 Jahren, die sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten mussten, machten sechs verschiedene Aussagen. Auch die vielen Zeugen konnten kaum etwas zu einem klaren Bild beitragen.

Die 18-Jährige war gerade auf dem Heimweg vom Festival, als sie sah, wie mehrere auf den 21-Jährigen losgingen: „Ich sah ihn am Boden liegen und ein paar Leute traten brutal auf ihn ein.“ Der 21-Jährige sei auf den Rücken und auf den Kopf getreten worden, sagte sie aus. Was die Zeugin besonders erschreckt hatte, war, dass keiner der Umstehenden dem 21-Jährigen half. Bei den sechs Angeklagten war sich die Zeugin nur bei einem 22-Jährigen sicher, dass er zugeschlagen hatte. „Und das nicht nur einmal“, betonte sie.

Der 22-Jährige sagte aus, dass er die Schlägerei mitbekommen, an ihr aber nicht beteiligt gewesen war. Er hatte laut seiner Aussage ganz am Anfang, als der 21-Jährige mit einem Gleichaltrigen aneinandergeraten war, die beiden getrennt. Danach war er wieder zu seiner Freundin gegangen, mit der er den ganzen Abend verbracht hatte.

Ein ebenfalls 21-Jähriger gab zu, dass es mit dem 21-Jährigen eine verbale Auseinandersetzung und ein „heftiges Geschubse, aber keinen Schlag“ gegeben habe. Ein anderer gab zu, dass die Stimmung zwischen ihm und dem 21-Jährigen „etwas vergiftet“ war, weil dessen jüngerer Bruder ihm den Seitenspiegel am Auto abgetreten hatte. „Zu fortgeschrittener Stunde haben sich beide geohrfeigt, aber dann war es zwischen den beiden gut“, sagte sein Verteidiger Marc Sturm.

Ein 27-Jähriger konnte sich aufgrund seiner Alkoholisierung kaum noch an den Abend erinnern. Er wusste noch, dass der jüngere Bruder des 21-Jährigen aggressiv auf ihn zugekommen war und er ihm mit dem Fuß einen Stoß gegeben hatte. Seine Aussage, dass der jüngere Bruder später mit einem Stück Holz nach einem 26-Jährigen geschlagen habe, bestätigte dieser.

Eine größere Gruppe von Leuten, von denen ein paar Streit miteinander hatten, hatten fast alle Angeklagten mitbekommen. Direkt beteiligt gewesen sein wollte aber keiner von ihnen.

Der 21-Jährige selbst wusste auch nicht genau, wer ihn zusammengeschlagen hatte. „Gefühlt voll viele“ seien auf ihn losgegangen, sagte der Aichacher aus. Nachdem er eine Faust seitlich an den Kopf bekommen hatte, sei er zu Boden gegangen und wisse nichts mehr.

Bei der mehrstündigen Beweisaufnahme waren sehr viele Namen gefallen. Allerdings hatte jeder Zeuge andere genannt und teilweise wieder andere vor rund eineinhalb Jahren in ihrer Aussage bei der Polizei. Staatsanwältin Hannah Witzigmann sagte: „Wer wirklich was gemacht hat – dafür reicht es für mich nicht.“ Sie plädierte deshalb für Freispruch. Dem schlossen sich auch die Verteidiger an.

Auch Jugendrichterin Eva-Maria Grosse sagte: „Ich weiß schlicht und einfach nicht, was passiert ist.“ Fest stand letzten Endes nur, dass der 21-Jährige verletzt worden war. Das Hin und Her während der Verhandlung beschrieb Grosse so: „Immer, wenn man dachte, es klärt sich etwas auf, kam ein Zeuge und sagte wieder etwas ganz anderes.“ Sie sprach die sechs Angeklagten deshalb frei.

