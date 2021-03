vor 47 Min.

Sechs Tonnen Soja-Pellets landen bei Schiltberg auf der Straße

Wegen eines technischen Defekts öffnet sich auf der Kreisstraße AIC2 die Bordwand eines Anhängers. Sechs Tonnen Futtermittel verteilen sich auf der Fahrbahn.

Sechs Tonnen Futtermittel hat ein Landwirt am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße bei Schiltberg verloren.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 67-jährige Landwirt am Donnerstag gegen 7.45 Uhr mit seinem landwirtschaftlichen Gespann auf der Kreisstraße AIC2 von Weitenwinterried in Richtung Schiltberg. Etwa einen Kilometer nach der Einmündung bei Buxberg öffnete sich laut Polizei aufgrund eines technischen Defekts am Anhänger das Mittelsegment der Bordwand und etwa sechs Tonnen Schüttgut-Futtermittel, Soja-Pellets, verteilten sich auf der Fahrbahn.

Mit Radlader entfernt

Unter Zuhilfenahme eines Radladers vom Kreisbauhof wurde das verlorene Futtermittel bis etwa 8.30 Uhr von der Kreisstraße entfernt. Die Verkehrsregelung übernahmen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schiltberg. Ein Sachschaden ist laut Polizei nicht entstanden. (bac)

