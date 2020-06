11:13 Uhr

Sechs Trunkenheitsfahrten am langen Wochenende

Sechs betrunkene Fahrer hält die Polizei Dachau am langen Wochenende an. Einer davon baut, bevor ihm der Führerschein abgenommen wird, einen Unfall.

Im Landkreis Dachau hat die Polizei über das lange Wochenende sechs Fahrer angehalten, die betrunken am Steuer saßen. In einem Fall kam es laut Polizei zu einem Unfall: Am Freitagabend um 22.15 Uhr wollte ein 46-Jähriger mit seinem Auto in Karlsfeld aus einer Tankstelle auf die Münchner Straße einfahren. Dabei übersah er einen Wagen, der auf der Münchner Straße fuhr und die beiden Autos prallten zusammen. Ein Atemtest ergab beim Unfallverursacher 1,58 Promille. Die Polizei behielt daher seinen Führerschein ein. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf 2.000 Euro.

Polizei Dachau: Autofahrer mit 2,18 Promille unterwegs

Den höchsten Alkoholwert hatte ein Fahrer am Samstagabend: Um 20 Uhr beobachteten zwei Zeugen wie der 49-Jährige in Dachau auf der Schleißheimer Straße nach rechts von der Straße abkam. Dabei streifte er den Mast einer Ampel und einen Baum, ohne einen Schaden anzurichten. Anschließend wollte er sein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarkts erst abstellen, entschied sich dann aber dafür weiterzufahren. Dies konnte durch die verständigte Polizeistreife verhindert werden. Der Atemalkoholtest ergab 2,18 Promille. Der Mann war ohne Führerschein unterwegs, dieser war ihm zuvor bereits entzogen worden. (mswp)

