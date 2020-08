vor 16 Min.

Seen im Wittelsbacher Land: Badespaß mit Abstand

Viel los ist derzeit am Radersdorfer See (Gemeinde Kühbach).

Plus Trotz Corona herrscht im Landkreis Aichach-Friedberg Hochbetrieb an den Seen. Das Freibad in Aichach ist an der Grenze der Kapazität. Wo und wie jetzt gebadet wird.

Von Katja Röderer

Sonne satt bei Temperaturen jenseits der 30 Gradmarke – und das tagelang. Wohl dem, der sich in der vergangenen Ferienwoche irgendwie Abkühlung verschaffen konnte. Denn das scheint in diesem Sommer alles andere als einfach zu sein. Die Freibäder geraten immer wieder an ihre Grenzen und die Badeseen im Wittelsbacher Land waren am Wochenende „brechend voll“, wie ein Wasserwachtler die Lage beschrieb. Besonders viel los war am vergangenen Sonntag.

Als das Thermometer an diesem Tag die 35-Grad-Marke erklommen hatte, musste das Aichacher Freibad kurzzeitig schließen. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, liegt die maximale Zahl der Gäste hier bei 600. Die war am Sonntag erreicht. Weil vor allem Familien mittags oftmals das Bad schon wieder verlassen, bevor es am Nachmittag richtig heiß wird, mussten die Badewilligen aber nur kurz warten, bis das Bad wieder geöffnet wurde. Nach Angaben der Stadt Aichach hat das Freibad die Besuchergrenze zuletzt täglich erreicht. Dank der großen Liegewiese könnten sie sich aber gut verteilen.

Ohne Mundschutz kommt keiner ins Freibad in Aichach

Zusätzliche Mitarbeiter am Eingangsbereich und im Bad überwachen die Sicherheitsvorschriften. Eine Mitarbeiterin des Freibads erklärt: „Ohne Mundschutz lassen wir hier keinen rein.“ Außerdem müssen alle Badegäste persönliche Daten hinterlassen, um im Fall eines Infektionsgeschehens später noch informiert werden zu können. Nach Einschätzung der Freibadmitarbeiter halten sich die Gäste insgesamt an die Abstands- und Hygieneregeln. Doch nicht jeder will sich den Corona-Bedingungen vor dem ersehnten Sprung ins kühle Nass stellen. Alternativ wird deshalb von vielen Badegästen in diesem Sommer ein Badesee angefahren.

Wie viele es genau sind, lässt sich an den überfüllten Parkplätzen und an den langen Parkreihen in den Zufahrtsstraßen ablesen. André Seitz von der Aichacher Wasserwacht sagt, dass es inzwischen am Mandlachsee in Pöttmes und am Radersdorfer Baggersee „sehr, sehr voll“ sei. Wer einen Pool zu Hause hat, sollte am besten dort baden, rät er. An den Badeseen werde nicht kontrolliert, wie viele Besucher vor Ort sind, jeder kann also kommen und sein Handtuch am Ufer ausbreiten. André Seitz glaubt nicht, dass das Handtuch dann auch immer in eineinhalb Metern Entfernung zum Nachbarn liegt. Bei dem Ansturm auf die Badeseen sei es schlicht nicht immer möglich, den Abstand einzuhalten, der vor einer Corona-Infektion schützen soll.

Wer krank ist, soll nicht an den Badesee kommen

Die Wasserwacht weist deshalb darauf hin, dass Menschen, die krank sind oder Krankheitssymptome bei sich wahrnehmen, hochfrequentierte Hotspots wie den Radersdorfer Baggersee nicht besuchen sollen. Unter freiem Himmel mag es noch möglich sein, anderen mit Abstand zu begegnen. In der einzigen Toilette am Radersdorfer Baggersee wird es schwierig. Hier sei es sinnvoll, eine Maske zu tragen, erklärt der Wasserwachtler: „Das wäre im Interesse aller.“

Die Wasserwacht geht davon aus, dass die Besucherzahlen am Mandlachsee und in Radersdorf erst einmal so hoch bleiben werden. Obwohl es eher wenig Schattenplätze auf den Liegewiesen gibt und viele vor der Hitze dann nur noch ins Wasser flüchten können. Erfreulich für die Rettungsschwimmer ist, dass sie nicht mehr Rettungseinsätze haben als sonst auch. Im Moment kommen viele Badegäste mit Wespenstichen oder mit Verletzungen wegen Glassplittern oder Ähnlichem. Die Zahl der Einsätze sei insgesamt stabil, so André Seitz.

Helfer der Wasserwacht müssen gerade viele Wespenstiche verarzten

Mit Wespenstichen mussten sich auch die Helfer der Aindlinger Wasserwacht an den Sander Seen bei Todtenweis recht oft beschäftigen. Hier herrschte vergangene Woche ähnlich viel Andrang, wie Andreas Iakob von der Wasserwacht berichtet. Die Leute hätten oftmals auch die Wiesen vollgeparkt. Konnten sie dann den Mindestabstand noch einhalten? „Es ging gerade so“, sagt der Wasserwachtler.

An den beiden Baggerseen bei Friedberg und Merching war nicht weniger los. Florian Hansmann von der Friedberger Wasserwacht verweist auf Schwierigkeiten, als Ehrenamtlicher das Einhalten der Abstandsregeln zu überprüfen. Kommt es zu Verletzungen, ist die Wasserwacht bei der Verarztung aber mit Mundschutz zur Stelle. Am Kiosk am Friedberger See weisen Schilder auf die Mindestabstände und das Tragen eines Mundschutzes in den Toilettenanlagen hin. Hier gibt es auch Security. Laut dem Kioskpächter hat sie bislang jedoch noch keine größeren Verstöße registriert. Ebenso wenig Polizei und Ordnungsamt, die die Einhaltung der Hygienebestimmungen regelmäßig prüfen.

Die Regeln gelten auch am Merchinger Mandichosee. Dort gibt es schmalere Liegewiesen, was die Einhaltung der Abstände einfacher macht. So sieht es auch Christina. Sie ist Mitglied der Prittrichinger Wasserwacht und öfter am Mandichosee im Einsatz. „Die Leute sind verantwortungsbewusst und halten die Abstände“, sagt sie. Einen großen Unterschied zur Situation in Freibädern sieht sie jedoch nicht. (mit pos)

