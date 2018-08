vor 34 Min.

Segelflieger fliegt „wie Stein“ auf Acker in Mering

Ein Segelflieger musste in Mering notlanden.

Ein Segelfleiger muss in der Nähe des Bahnhofs Mering-St. Afra notlanden. Eine Zeugin beobachtet das Geschehen.

Weil ihm wegen fehlender Thermik eine Rückkehr zum Fluggelände nicht möglich war, hat ein Segelflieger in der Nähe des Bahnhofs Mering-St. Afra auf einem Acker landen müssen. Bei dem Manöver am Donnerstagabend blieb der Pilot nach Angaben der Polizei unverletzt. Auch der Segelflieger nahm keinen Schaden. Eine besorgte Bürgerin aus Merching hatte der Polizei gegen 19 Uhr mitgeteilt, dass sie soeben einen Segelflieger beobachtet hat, der „wie ein Stein vom Himmel fiel“. Die Polizei suchte sofort nach dem Flieger und fand ihn schließlich auf einem abgeernteten Feld. Der Pilot habe eine kontrollierte Außenlandung eingeleitet. Der Flieger wurde zerlegt und mit einem Fahrzeug abtransportiert. (AN)

