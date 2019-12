vor 39 Min.

Seine letzte Sitzung

Helmut Baumann geht nach 30 Jahren im Aichacher Bauamt in den Ruhestand. Dank gilt auch dem Stadtrat

Die letzte Sitzung des Aichacher Stadtrats in diesem Jahr war arbeitsreich. Für einen war sie außerdem die letzte: Helmut Baumann, stellvertretender Leiter des Bauamts, geht in den Ruhestand. Offiziell zwar erst zum 2. März, wegen seines Resturlaubs war aber am Donnerstag sein letzter Arbeitstag.

Bürgermeister Klaus Habermann sagte: „Ich bedauere das zutiefst.“ Er bescheinigte Baumann hohe Sach- und Fachkompetenz sowie extrem hohes Engagement und Belastbarkeit. Besonders stark gefordert war er nach der Trennung der Stadt von Bauamtsleiterin Martina Illgner im August 2017. Bis die Stelle mit Carola Küspert im Februar 2019 neu besetzt wurde, leitete er kommissarisch das Bauamt in einer Zeit, in der zeitweise vier Mitarbeiter im Bauamt fehlten. Habermann betonte, Baumann habe enorm viel Erfahrung und Wissen, kenne Land und Leute und habe zudem einen herausragenden Humor. Er überreichte Baumann ein Geschenk, während ihm der Stadtrat stehend applaudierte. Auch Bauamtsleiterin Carola Küspert lässt ihn nur „schweren Herzens“ ziehen, wie sie gegenüber unserer Redaktion sagte. Sie sei sehr froh gewesen über seine Unterstützung und die immer konstruktive, sehr angenehme Zusammenarbeit.

Helmut Baumann fing am 1. Juli 1990 als technischer Angestellter im Bauamt an. Seit 1998 ist er stellvertretender Bauamtsleiter. An Silvester wird der Aichacher 65 Jahre alt. Baumann selbst sagte, ihm habe die Arbeit unwahrscheinlich Spaß gemacht. Er bedankte sich für die lobenden Worte, für das große Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde und für den fairen Umgang.

In der Weihnachtssitzung dankte Bürgermeister Klaus Habermann aber auch dem Stadtrat und seinen Stellvertretern. Es sei ein arbeitsreiches, aber auch erfolgreiches Jahr gewesen, in dem große Projekte wie die Obere Vorstadt abgeschlossen wurden. Insgesamt 539 Beschlüsse wurden in 34 Stadtrats- und Ausschusssitzungen plus Schulverband und Zweckverband für das Interkommunale Gewerbegebiet gefasst, „viele davon einstimmig oder mit großer Mehrheit“, so Habermann. Die Diskussionen seien zumeist sachlich und konstruktiv verlaufen.

Den Dank gaben seine Stellvertreter Helmut Beck und Karl-Heinz Schindler zurück. Die Sitzung klang gesellig bei einem mediterranen Büfett aus. (bac)