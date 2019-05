vor 55 Min.

Seit 40 Jahren Kirchweihrallye

Motorclub Sielenbach feiert am Wochenende: Musik und Oldtimer

Der Motorclub (MC) Sielenbach feiert sein 40-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumsfeier am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Mai. Am Sonntag, 19. Mai, findet auf dem Dorfplatz in Sielenbach ganztägig ein Oldtimertreffen statt. Zur Feier des Gründungsjubiläums hat sich der MC ein Programm mit viel Musik überlegt. Überregional bekannt ist der MC vor allem für seine Kirchweihrallye, die einmal im Jahr auf einem abgeernteten Acker stattfindet und immer Tausende Zuschauer anzieht.

Als am Kirchweihsonntag 1977, also vor über 40 Jahren, mehrere motorsportbegeisterte junge Sielenbacher mit ihren privaten Autos ein Rennen austrugen, ahnte noch keiner, was sich aus dieser Gaudi entwickeln sollte. Obwohl es am besagten Kirchweihsonntag Blechschäden und sogar einen Totalschaden gab, konnten die Sielenbacher nicht mehr von diesem verrückten Rennen lassen. Sie hatten „Blut geleckt“, stiegen aus Kostengründen aber auf Schrottautos um.

Nach einem missglückten Versuch 1978 gründeten sie einen Verein, um offiziell eine Motorsportveranstaltung durchführen zu können. 1979 wurde der Motorclub Sielenbach von 27 Männern aus der Taufe gehoben. So konnte 1979 nach endlos vielen Behördengängen die erste offizielle Kirchweihrallye mit über 2000 Besuchern über die Bühne gehen.

Am Samstag, 18. Mai, geht es um 18 Uhr los mit dem Bieranstich mit Brotzeit und den Jungen der Sielenbacher Blaskapelle. Nach einer Ansprache des Vorsitzenden werden Vereinsmitglieder geehrt. Am Sonntag, 19. Mai, findet ab 9 Uhr ganztätig ein Oldtimer-Treffen statt. Um 8.15 Uhr startet der Tag mit einem Weißwurstfrühstück mit der Blaskapelle Sielenbach, um 10 Uhr ist eine Rockmesse mit Pater Clemens und der Rockband UddB und um 10.45 Uhr die Fahrzeugsegnung. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen. Festausklang mit Barbetrieb und UddB ist gegen 15 Uhr. Ganztätig wird auf dem Dorfplatz in Sielenbach ein Kinderprogramm angeboten. (AN)

