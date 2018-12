20.12.2018

Seit 40 Jahren überwinden sie Grenzen

Der Rotary Club Schrobenhausen-Aichach feiert mit vielen Gästen seinen Geburtstag. Bei der Veranstaltung gibt es besondere Auszeichnungen für „Urgesteine“ und für einen „Lion“

Mit Menschen auf der ganzen Welt Werte teilen, mit ihnen befreundet sein, Grenzen überwinden und sich für die Gemeinschaft engagieren: Das ist das, was Rotary ausmacht und wie sich die Mitglieder der Clubs verstehen. Nicht ohne Grund standen deshalb bei der Feier des 40. Gründungsjubiläums des Rotary Clubs (RC) Schrobenhausen-Aichach Begriffe wie Freundschaft, Partnerschaft und Verbindung im Mittelpunkt.

Das drückte sich schon dadurch aus, dass der Club seinen Geburtstag im Konferenzzentrum der Bauer AG in Schrobenhausen natürlich mit Freunden feierte: Gekommen waren Vertreter von Clubs aus Ingolstadt, Pfaffenhofen/Ilm, Gersthofen, Neuburg/Donau und Neustadt-Vohburg, aber auch des Lions Clubs Schrobenhausen-Aichach. Natürlich war auch eine große Delegation aus der Schweiz zu Besuch; seit ebenfalls fast 40 Jahren existiert eine enge Freundschaft zum RC Dielsdorf bei Zürich.

Verbindung ist für den aktuellen Präsidenten Hermann Schrattenthaler ein Schlüsselwort. Die Verbindung der Städte Schrobenhausen und Aichach könne man durchaus als eine lokale Interpretation des grenzüberschreitenden Geistes von Rotary verstehen – auch wenn es sich in diesem Fall nur um Landkreis- und Bezirksgrenzen handelt. Auf jeden Fall habe die enge Verbindung durch den Club beiden Städten gutgetan, ist sich Schrattenthaler sicher. Bei den vielen karitativen Projekten bekommt die Grenzüberschreitung tatsächlich eine globale Dimension. In den vier Jahrzehnten haben die Mitglieder nicht nur im Aichacher und Schrobenhausener Land geholfen, sondern beispielsweise auch in Afrika und Indien. In den 40 Jahren sei wohl eine Million Euro zusammengekommen und in kleinere und große Hilfsprojekte investiert worden, hat Club-Chronist Klaus Englert ausgerechnet. Er blickte in einem ausführlichen Vortrag auf die Geschichte des Clubs, seine Aktivitäten und seine Menschen zurück, unter anderem auf die Anfänge, als 21 Männer den Club aus der Taufe hoben. Fünf von ihnen konnten den 40. Geburtstag mitfeiern: neben Englert selbst Karlheinz Bauer, Hannes Schultes, Theo Kupferschmid und Richard Wolf. Einen Schwerpunkt in dem Rückblick bildete die langjährige und intensive Partnerschaft mit den Schweizer Freunden. Blickte Englert zurück, so verband der Schweizer Urs Lüdi, Ehrenmitglied in Schrobenhausen-Aichach, in einer nachdenklichen, rhetorisch ausgefeilten Rede die Vergangenheit mit der Gegenwart und der Zukunft. Er rief die Mitglieder der beiden Clubs dazu auf, sich um die rotarischen Ideale und diese besondere Freundschaft weiter zu kümmern. Ganz ähnlich hatte „sein“ Präsident Christian Broglie in seinem Grußwort argumentiert: Die „Pflanze der grenzüberschreitenden Freundschaft“ solle und müsse weiter gepflegt werden. Eine so lange Verbindung sei in der schnelllebigen Gegenwart keine Selbstverständlichkeit, so Broglie. Für die „Mutter“ dieser Beziehung, Sybille Englert, hatte Urs Lüdi ein besonderes Geschenk dabei: eine Skulptur von Silvio Mattioli. Der 2011 verstorbene Künstler war Mitglied des RC Dielsdorf. Für die Verbindung mit der eigenen Geschichte stehen auch die Ehrungen. Zwei der Urgesteine des RC Schrobenhausen-Aichach, Karlheinz Bauer und Theo Kupferschmid, wurden mit dem Paul-Harris-Fellow mit zwei Saphiren, einer der höchsten Auszeichnungen geehrt, die die Rotary-Gemeinschaft zu vergeben hat. Für beide hatte Hermann Schrattenthaler noch ein besonderes Geschenk: Die Tafeln, die seit 40 Jahren die Clublokale in Schrobenhausen und Aichach als Rotary-Treffpunkte ausweisen.

Dass die Idee der Grenzüberschreitung und Verbindung ernst genommen wird, dokumentiert eine dritte Ehrung: Sie ging an Franz-Josef Mayer; er ist Mitglied des Lions Clubs Schrobenhausen, aber seit langer Zeit dem Rotary Club in vielerlei Hinsicht verbunden.

Passend zu der Veranstaltung stand die musikalische Umrahmung im Zeichen der Grenzüberschreitung und Verbindung. Die Violinistin Eva-Maria Wagner, die aktuelle Förderpreisträgerin der Clubs Schrobenhausen-Aichach und Dielsdorf, die Pianistin Verena Metzger und Rotary-Mitglied Karl Fürst spielten das Klaviertrio Op.1 No. 1 von Ludwig van Beethoven, ansonsten gab es entspannte Popsongs aus den 1960er und 1970er- Jahren. (AN)

Themen Folgen