vor 53 Min.

Seitenwechsel im Aichacher Stadtrat

Nach Marc Sturms Wechsel von der CSU-Fraktion zur Freien Wählergemeinschaft werden jetzt die Ausschüsse neu besetzt. Es fehlen Unterlagen

Von Claudia Bammer

Das wichtigste Thema wurde kurzfristig von der Tagesordnung der Stadtratssitzung in Aichach am Donnerstagabend abgesetzt: die Entwurfsplanung für die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes am Tandlmarkt. Bürgermeister Klaus Habermann bedauerte, dass notwendige Unterlagen der Planer nicht mehr rechtzeitig zur Sitzung vorlagen. Die Pläne sollen nun in der Juli-Sitzung behandelt werden, so der Bürgermeister.

Veränderungen in Ausschüssen

Ansonsten präsentierte sich der Stadtrat mit einer leicht veränderten Sitzordnung: Wie berichtet, hat Marc Sturm die CSU-Fraktion verlassen. Er gehört nun der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft (FWG) an. Dort hat er nun auch Platz genommen. Sein Wechsel zieht Veränderungen in den Ausschüssen nach sich. Sturms Sitz im Bau-, Verkehrs-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss übernimmt Monika Knauer, seinen Posten als erstes vertretendes Mitglied im Stiftungs- und im Verwaltungs-, Finanz- und Werkausschuss bekommt Hans-Peter Port. Sturm war außerdem Mitglied im Aufsichtsrat der Biomassewärmeverbund Aichach GmbH. Diesen Posten übernimmt sein bisheriger Vertreter Anton Friedl, neuer Vertreter ist Peter Meitinger. Unverändert bleibt Marc Sturm Verbandsrat im Wasserzweckverband Magnusgruppe für das Versorgungsgebiet Griesbeckerzell/Hiesling. Auch im Sparkassenzweckverband behält Sturm seinen Sitz, wenn er nicht von sich aus auf ihn verzichtet. Er ist dort einer von acht Vertretern der Stadt Aichach. Laut Hauptamtsleiterin Aurelija Igel können Verbandsräte nur aus einem wichtigen Grund abberufen werden, ein Fraktionswechsel zähle nicht als wichtiger Grund. Den Änderungen in den Ausschüssen stimmte der Stadtrat einstimmig zu.

Auftrag vergeben

Bekannt gegeben wurde außerdem eine Vergabe. Für die Installation der neuen Druckerhöhungsanlage am Wasserwerk Aichach sind Rohrleitungs- und Umschlussarbeiten inklusive Erdarbeiten notwendig. Diese übernimmt für rund 94000 Euro die Firma ABT Wasser- und Umwelttechnik GmbH aus Mindelheim.

Tafel für Schneitbacher Einung

Eine Informationstafel wünschte sich Stadtrat Anton Friedl (CSU) am Denkmal für die Schneitbacher Einung in Unterschneitbach. Das sei bereits im Werden, sagte dazu Bürgermeister Habermann.

Parken am Haus der Senioren

Magdalena Federlin (Bündnis 90/Die Grünen) berichtete von Klagen über die Parksituation am Haus der Senioren. Bürgermeister Klaus Habermann wies darauf hin, dass es einen Behindertenparkplatz gebe, der auch anfahrbar sei. Helmut Baumann vom Bauamt ergänzte, entsprechend der Stellplatzsatzung der Stadt seien für das Haus der Senioren drei Parkplätze in der Tiefgarage ausgewiesen gewesen. Die frühere Leitung des Hauses der Senioren habe allerdings mitgeteilt, diese würden nicht benötigt. Georg Robert Jung (FWG) betonte, die Stadt solle ihrer Verpflichtung hier dennoch nachkommen.

Parken an der Industriestraße

Helmut Lenz (FWG) kritisierte, die Industriestraße im Gewerbepark Ecknach sei oft völlig zugeparkt. Bürgermeister Klaus Habermann verwies auf die Baustelle bei der Firma Juzo. Das Unternehmen werde die für sie notwendigen Stellplätze auf ihrem Gelände nachweisen.

Lob für Halteverbot

Lob gab es von Johanna Held (CSU) für das Halteverbot in der Wilhelm-Wernseher-Straße. „Jetzt kann man durchfahren.“

Themen Folgen