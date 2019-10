vor 11 Min.

Seltene Besetzung

Der aus Sielenbach stammende Klarinettist Georg Arzberger tritt diesmal mit dem Ensemble Vitilo in einer besonderen Besetzung am Samstag, 12. Oktober im Aichacher Pfarrzentrum auf.

Georg Arzberger gastiert mit dem Ensemble Vitilo in Aichach. Dabei werden Geige, Cello, Klarinette, Horn und Klavier vereint

Ein Konzert in selten zu hörender Besetzung steht am Samstag, 12. Oktober, im Aichacher Pfarrzentrum auf dem Programm: Ein hohes und ein tiefes Streichinstrument, ein Holz- und ein Blechblasinstrument und ein Tasteninstrument wollen den Saal mit fast schon orchestralen Klängen füllen. Das geht aus einer Mitteilung des Veranstalters Arzberger Classics hervor.

Dass eine Geige, ein Cello, eine Klarinette, ein Horn und ein Klavier sehr unterschiedliche, aber in der Kombination doch äußerst vielfältige Klangwelten schaffen können, steht außer Frage. Aber nicht nur die Instrumentenkombination mache das Konzert so interessant, heißt es in der Mitteilung, sondern auch die hochklassige Besetzung mit den Interpreten des Ensemble Vitilo: David Schultheiß (Violine), Katerina Giannitsioti (Cello), Georg Arzberger (Klarinette) und Julian Riem (Klavier). Sie haben schon mehrfach das Aichacher Publikum verzückt und bringen einen in Aichach noch neuen Spitzenmusiker mit: Pascal Deuber ist Solohornist an der Bayerischen Staatsoper und nach Angaben der Veranstalter einer der gefragtesten Hornisten seiner Generation. Auch Schultheiß spielt als Konzertmeister in diesem Weltklasseorchester, das jüngst wieder bei den „Oper! Awards“ als bestes Opernorchester weltweit ausgezeichnet wurde.

Zusammen spielen die Musiker hochromantische und schwelgerische Werke mit dem Quintett von Zdenek Fibich, der musikalischen Pantomime „Der Wind“ von Franz Schreker und dem berühmten Horntrio von Johannes Brahms. Der Veranstalter verspricht packende Dramatik, zarte Momente, traumhafte Melodien und bunte Klangfarben. (AN)

Das Konzert beginnt am Samstag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael in Aichach. Karten können online unter www.arzberger-classics.de und telefonisch unter 08258/997444 reserviert werden und an der Abendkasse erworben werden.

