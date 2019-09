vor 53 Min.

Seminar für Eltern

Beratungsstelle in Aichach bietet „Ermutigende Erziehung“

Eine Mutter sagt danach: „Die Freude mit und an den Kindern steigt.“ Sie hat das Elternseminar „Ermutigende Erziehung“ schon besucht, das die KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Aichach-Friedberg nun wieder in Aichach anbietet. Laut Mitteilung der KJF verbinden viele Teilnehmer den Besuch mit Humor und Aha-Erlebnissen. „Eine runde Sache“, lautet ein anderes Fazit. „Die Gruppe war sehr stärkend“, ist eine dritte Rückmeldung.

Eltern, die das anspricht und die sich im neuen Schuljahr mehr Gedanken über die Erziehung ihrer Kinder machen möchten, können sich für das Seminar anmelden, das am Dienstag, 24. September, in den Räumen des Kindergartens Kunterbunt in der Schulstraße 2a in Aichach beginnt.

Sozialpädagogin und Encouraging- Trainerin Renate Rodler von der KJF leitet das Elternseminar. Sie erklärt: „Viele Eltern erleben, dass sie mit Druck, Belehrungen und Schimpfen nicht so viel Gutes erreichen.“ Sie weiß auch: „Sie mögen sich selbst nicht, wenn sie aus der negativen Spirale aus Kritik und Strafen nicht herauskommen und wünschen sich Wege, ihren Alltag mit den Kindern friedlicher zu gestalten und selbst entspannter zu sein.“ Doch Erziehung brauche Mut und Ermutigung. Deshalb gehe es im Kurs um einen ermutigenden Umgang mit sich selbst und den Kindern. An zehn Abenden will Rodler laut einer Mitteilung auf der Grundlage der Individualpsychologie Elemente und Methoden einer ermutigenden Erziehungshaltung vermitteln – und zwar alltagsnah. Die Seminarleiterin betont: „Es geht darum, Kinder so zu unterstützen, dass sie Selbstbewusstsein entwickeln, Neues ausprobieren und altersgemäß Verantwortung übernehmen.“

Der Kurs umfasst zehn Treffen jeweils dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr. (AN)

Informationen und Anmeldung bei der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung, Schloss-platz 5, Aichach, 08251/204040.

Themen Folgen