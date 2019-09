23.09.2019

Seniorenbeirat will Flexibus für Aichach

Das Modell aus Günzburg soll helfen, mobil zu sein. Was Senioren für junge Familien tun können

Mit dem Thema Mobilität hat sich der Aichacher Seniorenbeirat jetzt in seiner Sitzung beschäftigt. Mit zunehmendem Alter ist es oft nicht mehr möglich, mit dem Fahrrad oder dem eigenen Auto zu fahren. Für Aichacher, die in etwas entfernt liegenden Stadtteilen wohnen, sei es ein Problem, anstehende Einkäufe, Arztbesuche, Besuche im Krankenhaus und Ähnliches zu bewältigen, stellte Horst Thoma, der Vorsitzende des Seniorenbeirates, fest. Möglichkeiten, Fahrdienste in Aichach zu nutzen, bieten die örtlichen Taxiunternehmen, die auch Fahrten mit Behindertenfahrzeugen anbieten und das Rote Kreuz, das ebenfalls Transporte für Behinderte ermöglicht. Bürgermeister Klaus Habermann wies auf die Aktion „bei Anruf Sammeltaxi“ hin, die von den Taxiunternehmen Schmaus und Eberl bedient wird.

Um ältere und körperlich eingeschränkte Menschen die volle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, gebe es doch erhebliche Defizite beim Angebot, stellte Horst Thoma fest. Habermann hat das Thema Mobilität ebenfalls auf seiner Agenda und wurde vom Gremium gebeten, die Erkenntnisse, die er im Gespräch mit anderen Kommunen bereits gewonnen hat, mitzuteilen. Die Stadt Pfaffenhofen biete einen kostenfreien Linienbus im Stadtgebiet und in den Ortsteilen an, Eichstätt habe eine Stadtlinie eingerichtet und in Günzburg gebe es einen Mix aus öffentlichem Nahverkehr und Taxis, den Flexibus, so Habermann. Hier bestimme der Fahrgast die Haltestelle und die Fahrtroute. Bei dem Günzburger Flexibusmodell sei das Defizit für die Kommune einigermaßen vertretbar, während er die Modelle aus Eichstätt und Pfaffenhofen für nicht finanzierbar halte, erklärte Habermann.

Vom Seniorenbeirat kam der Vorschlag, mehrmals täglich zu festen Zeiten eine Linie für alle Stadt- und Ortsteile einzusetzen, damit die potenziellen Fahrgäste ihre Aktivitäten danach planen könnten. Resümee des Gremiums war, dass hier noch viel Vorlaufzeit und Information vonnöten sei. Eine gemeinsame Fahrt des Seniorenbeirates nach Günzburg, um sich vor Ort ausführlich über dieses vor allem von Bürgermeister Habermann favorisierten Modells des Flexibusses zu informieren, erschien den Mitgliedern des Beirats sinnvoll. Eine Anregung von der als Gast erschienen Leni Strauch wurde für gut befunden. Sie will Senioren und junge Familien zusammenbringen, um einerseits etwas gegen Alterseinsamkeit zu tun und andererseits Familien bei der zeitweisen Betreuung ihrer Kinder zur Seite zu stehen. Dies könne sich der Seniorenbeirat in Form eines Mehrgenerationenhauses vorstellen, das von einem Träger wie Caritas oder KJF geleitet würde. Bereits jetzt könnten Interessierte sich bei der Ehrenamtsstelle des Landkreises melden, die hier eine Vermittlerrolle einnimmt. Im November plant der Seniorenbeirat eine Versammlung aller Organisationen, die sich in der Stadt und in den Ortsteilen mit Seniorenarbeit beschäftigen mit dem Ziel, einen Überblick über die Angebote zu gewinnen. Als Referentin soll Ingrid Hafner-Eichner, Leiterin des Sachgebiets Altenhilfe und Seniorenbetreuung im Landratsamt, über den Stand der Angebote für Kurzzeitpflege berichten. Anlässlich der anstehenden Kommunalwahl organisiert der Seniorenbeirat im Februar eine „Bürgerversammlung für Senioren“, bei der die Kandidaten für die Stadtratswahl sich den Fragen und Wünschen der Senioren in Aichach und den Ortsteilen stellen. Sozialreferentin Rita Rösele berichtete über den Fortschritt einiger Anträge, die vom Seniorenbeirat an die Stadt gestellt wurden. So soll am Danhauserplatz gegenüber der Stadtpfarrkirche ein Parkautomat angebracht werden. Im Stadtpark an der Paar werden Bäume gepflanzt. Über die Sportgeräte im Stadtpark sei noch nicht entschieden, so Rita Rösele. Mit Besorgnis verfolgt der Seniorenbeirat die anhaltende Diskussion um die Kliniken an der Paar. Gerade für ältere Menschen sei eine wohnortnahe Erstversorgung von größter Bedeutung, ebenso auch für die Angehörigen der Kranken, für die sich aufgrund der eingeschränkten Mobilität Besuche in weiter entfernten Kliniken häufig sehr schwierig gestalten. Die Mitglieder des Gremiums hoffen deshalb, dass alle Verantwortlichen sich für eine Absicherung des Standortes Aichach mit allen Kräften einsetzen. (brw)

Themen folgen