08.12.2018

Seniorenberatung bekommt Verstärkung

Claudia Götzelmann kümmert sich ab sofort um Pflegebedürftige und ihre Angehörigen rund um Friedberg

Die Fachstelle für pflegende Angehörige hat Verstärkung bekommen. Um pflegenden Angehörigen bestmögliche Unterstützung zu geben, hat das Landratsamt die Seniorenberatung um eine halbe Stelle verstärkt. Claudia Götzelmann ist neben Ina Albes und Johanna Möst neu im Team. Die Stelle bietet kostenlose, neutrale Beratung rund um das Thema Pflege.

Der Wunsch, in den eigenen vier Wänden versorgt zu werden, genießt bei den Pflegebedürftigen einen hohen Stellenwert und trägt viel zu deren Lebensqualität bei. Fast drei Viertel der Menschen, die Pflege benötigen, werden zu Hause versorgt. In 47 Prozent der Fälle übernehmen dies die Angehörigen, meist Kinder oder Ehepartner. Der Anteil wird aller Voraussicht nach sinken, denn zur demografischen Entwicklung kommen gesellschaftliche Veränderungen, die dies verschärfen.

Angehörige leben oft weit voneinander entfernt, und das traditionelle Frauenbild ist im Wandel. So ist es selbstverständlich, dass Frauen berufstätig sind und nicht mehr so viele zeitliche Ressourcen haben wie früher.

Trotzdem sind es immer noch vorwiegend Frauen, die eine zeitaufwendige Pflege übernehmen. Politisch gesehen ist die Pflege von Angehörigen nach der Prämisse „ambulant vor stationär“ zwar gewollt, in der Umsetzung jedoch oftmals schwierig. Die Dreifachbelastung von eigener Familie, Beruf und Pflege kann großen psychischen Druck zur Folge haben. Die fehlende Zeit und der Anspruch, allem gerecht zu werden, bringen häufig Stresssymptome hervor. Um nicht in der Spirale von Überlastung und gesellschaftlicher Isolation zu enden, suchen die Betroffenen das Gespräch in der Fachstelle.

Aber auch Angehörige, die unerwartet mit einem Pflegefall konfrontiert werden, kommen mit Fragen in die Beratungsstelle. Wie kann die Versorgung zu Hause organisiert werden? Welche professionellen Dienste stehen zur Verfügung? Welche ambulanten Hilfen gibt es? Welche Veränderungen in der Wohnung sind notwendig? Welche Hilfsmittel sind sinnvoll? Wäre eine teilstationäre Versorgung eine Alternative? Für solche Fragen nehmen sich die Beraterinnen Zeit, um mit den Angehörigen die bestmögliche Versorgung auszuloten und individuelle Vorschläge anzubieten.

Die Beratungen haben seit der letzten Reform der Pflegeversicherung 2017 durch das Pflegestärkungsgesetz stark zugenommen. Um sich in dem differenzierten Leistungs- und Begutachtungssystem zurechtzufinden, informieren die Beraterinnen je nach Situation über die Möglichkeiten. Neben der Lotsenfunktion durch die Gesetze stehen die Bedürfnisse und Sorgen der Betroffenen im Vordergrund.

Seit nunmehr 20 Jahren gibt es die Seniorenberatung am Landratsamt. Um kurze Wege für die Ratsuchenden zu haben, wurden von Beginn an in Friedberg und Mering Außenstellen eingerichtet. Diese Struktur wird beibehalten. Claudia Götzelmann ist mit ihrem Büro im Landratsamt für die nördliche Region zuständig, Johanna Möst mit ihrem Büro in Friedberg für die mittlere Region, und Ina Albes betreut den Süden mit Büro in Mering.

Die Seniorenberatung des Landratsamtes Aichach-Friedberg ist vormittags von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 08251/872233 erreichbar. Die Ratsuchenden werden dann an die für sie zuständige Beraterin weitervermittelt. (AN)

