Seniorenheim in Aichach: AWO will 2020 neu bauen

Die Tage des Aichacher Maria-Simon-Heim an der Oskar-von-Miller-Straße sind gezählt: Weil in zwei Jahren die Betriebserlaubnis ausläuft, hat die AWO jetzt einen Bauantrag für einen Ersatzbau eingereicht, der im Bauausschuss des Stadtrats behandelt und einstimmig genehmigt wurde.

Plus Die Arbeiterwohlfahrt plant in Aichach einen Neubau für das in die Jahre gekommene Maria-Simon-Heim. Auf dem Grundstück bleibt Platz für bis zu 16 Wohnungen.

Von Claudia Bammer

Dass die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Aichach bauen will, ist bekannt. Nun lag im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats der Bauantrag vor. Der Neubau soll das rund 40 Jahre alte Maria-Simon-Heim an der Oskar-von-Miller-Straße ersetzen, für das in zwei Jahren die Betriebserlaubnis ausläuft.

Für den Neubau hatte die AWO wie berichtet ursprünglich einen anderen Standort ins Auge gefasst. Auf dem Neusa-Gelände an der Flurstraße wollte sie ein Heim mit Betreutem Wohnen und Kindertagesstätte kombinieren. Um alle drei Bestandteile unterzubringen, hätte sie zwei Grundstücke gebraucht. Das eine hätte die Stadt der AWO auch gerne gegeben. Doch das Nachbarareal, auf dem sich das Jugendzentrum befindet, habe die Stadt aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht für das Betreute Wohnen zusagen können, hatte Bürgermeister Klaus Habermann im Januar erklärt. Seniorenheim der AWO: 105 Pflegeplätze geplant Nun plant die AWO einen Ersatzbau auf dem westlichen Teil ihres rund 7000 Quadratmeter großen Grundstücks an der Oskar-von-Miller-Straße. Eine Kindertagesstätte wird es dort nicht geben. Der Neubau wird laut dem Bauantrag einen T-förmigen Grundriss und ein Flachdach haben. Mit vier Etagen wird es niedriger als das bestehende Heim, das fünf Vollgeschosse hat. In der näheren Umgebung gibt es Gebäude mit bis zu sechs Stockwerken. Das neue Heim wird 105 Pflegeplätze haben, drei weniger als im bestehenden Heim. Wie Stadträtin Kristina Kolb-Djoka (SPD), Ortsvorsitzende der AWO, ergänzte, werden 61 Einzelzimmer entstehen, 38 Einzelzimmer, von denen sich je zwei ein Bad teilen, und drei Doppelzimmer. Die Bewohner sollen in Wohngruppen mit eigenen Gruppenküchen, Ess- und Wohnräumen leben. Räume, die gemeinsam genutzt werden, werden neben weiteren Zimmern im Erdgeschoss untergebracht, wie eine Cafeteria, eine Terrasse und ein Mehrzweckraum. Ursprünglich war die AWO davon ausgegangen, dass Teile des Heimes vor Baubeginn abgerissen werden müssen, um Platz zu schaffen. Dann wären während der Bauzeit weniger Plätze für Bewohner zur Verfügung gestanden. Wie Kolb-Djoka sagte, wird es nun „nicht ganz so schlimm wie ursprünglich gedacht“: Weichen müssen vorerst lediglich die erdgeschossigen Anbauten nach Westen hin. Die Räume, die sich dort befinden, zum Beispiel der Speisesaal, werden provisorisch im bestehenden Heim untergebracht. Ins Heim geht niemand gerne Kristina Kolb-Djoka warb im Bauausschuss um Zustimmung. „Wir als AWO sind froh, dass das Vorhaben weitergedeihen kann.“ Wenn die Baugenehmigung bis dahin vorliegt, soll im Frühjahr 2020 Baubeginn sein. Im Herbst 2021, hofft Kolb-Djoka, könnten die Bewohner dann ins neue Heim umziehen. Die Kosten liegen nach ihren Angaben bei rund 14,5 Millionen Euro. Auf dem Grundstück bleibe sogar Platz für zwölf bis 16 Wohnungen, sagte sie. Marion Leichtle-Werner vom Bezirksverband der AWO bestätigt das gegenüber unserer Redaktion. Die Wohnanlage ist im aktuellen Bauantrag nicht enthalten. Sie könne erst gebaut werden, wenn das bestehende Heim abgerissen ist. Genutzt werden könnte sie unter anderem für Betreutes Wohnen. Das Konzept sei noch nicht genau festgelegt, so Leichtle-Werner. Neubauten hat die AWO in den vergangenen Jahren meist mit Betreutem Wohnen kombiniert, wie Heinz Münzenrieder, Vorsitzender des Präsidiums der schwäbischen AWO, im Januar gegenüber unserer Redaktion gesagt hat. Ins Heim gehe niemand gerne. Wenn es aber ein Betreutes Wohnen in der Nachbarschaft gebe, sei der Kontakt zum Heim da und der Wechsel falle leichter. Im Bauausschuss sagte Kristina Kolb-Djoka, falls gewünscht, könne der Stadtrat ein ähnliches Haus der AWO im Landkreis Augsburg besichtigen. Anlass zur Diskussion Im Bauausschuss gab der Bauantrag keinen Anlass zur Diskussion. Das Ja war einstimmig, allerdings mit dem Zusatz, dass für die nötigen Stellplätze während der Bauphase eine Zwischenlösung geschaffen werden muss. Die bestehenden Parkplätze müssen dem Neubau weichen, die neuen Stellplätze erst nach Abriss des alten Heimes gebaut werden. (mit nsi)

