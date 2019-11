vor 20 Min.

Seniorin nimmt Auto in Aichacher Innenstadt die Vorfahrt

Unachtsamkeit führte zu einem Unfall am Aichacher Tandlmarkt.

82-Jährige will vom Tandlmarkt in die Schulstraße fahren und achtet nicht auf den Verkehr. Ihr Wagen kollidiert mit dem Auto einer 45-Jährigen.

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos ist es am Montagabend gegen 20.15 Uhr in der Aichacher Innenstadt gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 82-jährige Rentnerin mit ihrem Auto auf dem Tandlmarkt in Richtung Schulstraße.

Sachschaden an beiden Autos

An der Kreuzung zur Martinstraße missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Fahrzeugs einer 45-Jährigen. Die Autos stießen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden von knapp 10000 Euro. (AN)

