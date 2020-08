vor 48 Min.

Serie Sommerküche: Was man aus Zucchiniblüten kochen kann

Plus Die Küchenchefin des Gasthofs Blumenthal, Marie Hoffmann, verrät ein altes Rezept aus ihrer Kindheit: Zucchiniblüten im Backteig mit Tomatenragout und Kräuter-Couscous.

Von Alice Lauria

Wir haben den Köchen des nördlichen Landkreises in den Topf geschaut und dabei ihre besten Rezepte des Sommers ergattert. Von leichten Gerichten für heiße Tage bis zu deftigen Schmankerln für kühle Abende, ist in unserer Serie „Das schmeckt im Sommer“ alles dabei. Und das Beste: Alle Gerichte können direkt daheim nachgekocht werden. Hier der Auftakt der Serie: In Folge 1 geht es um Zucchiniblüten.

Im Gasthof Blumenthal arbeiten in der Küche Menschen aus verschiedenen Nationen Hand in Hand zusammen. Rumänen, Syrer, Bengali und Senegalesen sind ein Beispiel für gelebte multikulturelle Integration. Küchen- und Restaurantleiterin Marie Hoffmann ist stolz, dass es so gut funktioniert und dass alle mittlerweile eine wunderbare Schweinsbratensoße zubereiten können.

Alle müssen den Backteig herstellen können

Momentan müssen auch alle einen Backteig für Zucchiniblüten herstellen können, denn passend zur Zucchinisaison gibt es im Aichacher Stadtteil Blumenthal ein außergewöhnliches Sommerrezept. „Zucchiniblüten im Backteig mit Tomatenragout und Kräuter-Couscous“. „Ich selbst kenne es aus meiner Kindheit“ , sagt Hoffmann. „Ich bin mit gebackenen Zucchiniblüten aufgewachsen“. Das hierzulande fast vergessene Nebenprodukt der Zucchinipflanze wird in südeuropäischen Ländern in unzähligen Varianten gekocht und teilweise teuer verkauft.

Die Blüten im Gasthof Blumenthal stammen aus der eigenen Solidarischen Landwirtschaft (SoLawi). Die SoLawi baut extra auch für das Restaurant Gemüse an. Hier wird dann morgens der Bedarf durchgegeben und Mittags landen die frischen Blüten bereits auf den Tellern der Gäste. Marie Hoffmann ist es wichtig, dass in ihrer Küche regionale, saisonale und auch traditionelle Gerichte zubereitet werden: „Weil wir mit der Natur leben, und sie nicht ausbeuten wollen.“

Der Gasthof Blumenthal setzt auf "enkeltaugliche Gerichte"

Es sind zur Zeit auf der Karte viele weitere Gerichte mit Zucchinis zu finden. Anstelle des Seniorentellers stehen in Blumenthal enkeltaugliche Gerichte zur Auswahl, nur ein Beispiel für die Ideen der Blumenthaler Gastronomie. Die SoLawi soll helfen, dass Erzeuger und Verbraucher mehr zueinander finden.

Serie zur Sommerküche: Das Rezept für Zucchiniblüten im Backteig 1 / 3 Zurück Vorwärts Zutaten Zwölf offene Zucchiniblüten, Für Backteig: zwei Eier, 200 Gramm Mehl, 1/8 Liter Milch, 1/8 Liter Bier, 1 Teelöffel Salz, Pfeffer frisch gemahlen. Für Tomatenragout: 250 Milliliter passierte Tomaten, acht Tomaten, vier Schalotten, eine Knoblauchzehe, acht Esslöffel Olivenöl, Salz und Pfeffer, Thymian, Basilikum, Kokosblütenzucker Für Kräuter-Couscous: 250 Gramm Couscous, ein Teelöffel Steinsalz, 500 Milliliter kochendes Wasser, zwei Esslöffel Olivenöl, zwei kleine rote Zwiebeln, vier Esslöffel Petersilie frisch gehackt, zwei Esslöffel Basilikum frisch gehackt, zwei Esslöffel Schnittlauch frisch gehackt

Zubereitung Blüten: Die Zutaten für den Backteig zu einem glatten Teig vermischen und für eine Stunde quellen lassen. Öl in einer tiefen Pfanne erhitzen. Die Blüten durch den Teig ziehen und schwimmend im Öl drei bis vier Minuten goldgelb ausbacken. Anschließend auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Tomatenragout: Tomaten häuten, Strunk entfernen und vierteln. Schalotten und Knoblauch in Olivenöl andünsten. frische und passierte Tomaten und Kräuter zugeben. Alle Zutaten einköcheln lassen und mit Salz, Pfeffer und Kokosblütenzucker abschmecken.

Kräuter-Couscous: Couscous mit Salz vermischen und mit kochendem Wasser übergießen. Danach abgedeckt wenige Minuten quellen lassen. Olivenöl in die Pfanne geben und die Zwiebelwürfel darin andünsten. Dann die Pfanne vom Herd nehmen und den aufgequollenen Couscous mit in die Pfanne geben, gut mit den Zwiebelwürfeln vermischen. Zuletzt die frisch gehackten Kräuter unter das Couscous heben. Fertig das sommerliche Gericht. (lice)

Wer mehr über die Möglichkeiten einer Mitgliedschaft bei der SoLawi und die wöchentlichen nachhaltigen Bio-Gemüsekisten aus Blumenthal oder den Standorten Friedberg, Pöttmes, Altomünster, Merching, Augsburg oder München-Laim erfahren möchte, den lädt Schloss Blumenthal auch heuer wieder zum Tomatenfest ein. Am Sonntag, 9. August, ab 14 Uhr geht es los. Mehr als 30 verschiedene, teils sehr seltene Tomatensorten werden vorgestellt und können probiert werden. Außerdem gibt es umfangreiche Informationen über das Konzept der SoLawi.

