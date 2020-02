18:36 Uhr

Serie abgetretener Außenspiegel in Aichach: Polizei sucht Täter

Schon mehrfach wurden in Aichach Außenspiegel an Autos demoliert. Die Polizei bittet in der aktuellen Serie um Hinweise.

Plus Die abgetretenen Außenspiegel an mehreren Autos in Aichach am Wochenende erinnern an ähnliche Serien in der Stadt. Dabei entstand stets großer Schaden.

Von Nicole Simüller

Einen Schaden von insgesamt über 4000 Euro haben unbekannte „Spiegeltreter“ am Wochenende an geparkten Autos in Aichach angerichtet. Wie berichtet, beschädigten sie in der Nacht zum Samstag vier Wagen an der Krankenhaus- und Prieferstraße. In der Nacht zum Sonntag wurde an einem weiteren Auto an der Wendelsteinstraße ein Spiegel heruntergeschlagen. Bis Montagvormittag gingen bei der Aichacher Polizei keine weiteren Meldungen von betroffenen Autobesitzern ein. Ebenso wenig Hinweise auf die möglichen Täter. Unter der Telefonnummer 08251/8989-11 nehmen die Beamten weiterhin Hinweise entgegen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Die Vorfälle vom Wochenende erinnern an den November 2019. Am Sonntag, 17. November, fanden elf Autobesitzer, die ihre Wagen am Aichacher Bahnhof abgestellt hatten, ihre Fahrzeuge mit abgetretenen Spiegeln wieder. Der Schaden belief sich nach damaligen Angaben der Polizei auf insgesamt 7400 Euro. In diesen Fällen steht der Täter fest: Eine knappe Woche nach den Vorfällen erschien ein 15-Jähriger in Begleitung seiner Mutter auf der Aichacher Polizeiinspektion. Spurenlage bei abgerissenen Außenspiegeln meist dürftig Er gab einen Großteil der Sachbeschädigungen zu. Als Grund nannte er übermäßigen Alkoholkonsum am Vorabend mit Freunden. Ganz freiwillig war er nicht auf die Idee gekommen, sich zu stellen. Peter Löffler, Sprecher der Aichacher Polizei, sagt im Rückblick: „Der Druck wurde einfach zu groß.“ Eine betroffene Autobesitzerin hatte zufällig von Gerüchten erfahren, wonach der Jugendliche der Täter sein könnte, und seine Mutter mit dem Verdacht konfrontiert. Diese stellte daraufhin ihren Sohn zur Rede. Löffler sagt: „Gerade bei Taten, die mitten in der Nacht passieren, sind wir wahnsinnig darauf angewiesen, dass wir Hinweise aus der Bevölkerung kriegen.“ Denn die Spurenlage sei im Fall von abgerissenen Außenspiegeln meist dürftig. Nicht alle Betroffenen erstatteten im November Anzeige. Der 15-Jährige, der für den Schaden aufkommen muss, sorgte laut Polizei zum Teil bereits auf privatem Weg für einen Ausgleich. Ähnliche Serie im August 2019 nahe des Plattenbergs in Aichach Im August 2019 hatte es westlich des Plattenbergs in Aichach eine ähnliche Serie von abgetretenen Außenspiegeln an geparkten Autos gegeben – auch damals in der Nacht zum Sonntag. Zehn Autos waren betroffen: Sie waren an der Ignaz-Baldauf-, der Tulpen- und der Stichanerstraße abgestellt gewesen. Nach bisherigem Ermittlungsstand besteht kein Zusammenhang zwischen diesen Fällen und dem 15-Jährigen. Der Schaden belief sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mindestens 1000 Euro. Wobei die Schadenssummen anfangs oft niedriger geschätzt werden, als sie am Ende tatsächlich sind. Auch Löffler weiß: „Die können unter Umständen ganz schön in die Höhe schnellen.“ In den Außenspiegeln vieler Autos seien inzwischen Blinker verbaut, die Spiegel seien elektronisch verstellbar oder sogar heizbar. Da kommen für einen einzigen Außenspiegel schnell mehrere hundert Euro zusammen. Nicht nur ein Ärgernis für die Betroffenen, sondern auch ein beträchtlicher Schaden. Und eine Straftat: Wer als Spiegeltreter erwischt wird, wird wegen Sachbeschädigung angezeigt. Serie in Innenstadt vom August 2018 blieb laut Polizei ungeklärt Doch immer wieder kommen die Täter ungestraft davon. So wie die, die im August 2018 in der Aichacher Innenstadt, vor allem an der Prieferstraße, neun geparkte Autos mutwillig beschädigten: Sie zerkratzten an sieben Fahrzeugen die Seiten, zerstachen sieben Reifen, traten einen Außenspiegel ab und stemmten aus Felgen und Motorhauben fünf BMW-Embleme heraus. Der Schaden laut Polizei: mindestens 15000 Euro. Eine Zeugin sah die mutmaßlichen Täter. Doch Löffler zufolge konnten sie nicht ermittelt werden. Die Autobesitzer blieben auf dem Schaden sitzen. Löffler sagt daher über solche Taten: „Eine Riesensauerei.“ (mit jca)

Themen folgen