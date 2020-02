vor 18 Min.

Shuttlebus zum Zeller Umzug

Bis zu 15000 Besucher werden am 23. Februar im Aichacher Stadtteil erwartet

Der Fasching neigt sich seinem Höhepunkt zu. Neben zahlreichen Prunksitzungen und Bällen wird am Faschingswochenende 22. und 23. Februar auch auf dem Aichacher Stadtplatz und in Griesbeckerzell gefeiert.

Am Faschingssamstag, 22. Februar, können die Besucher auf dem Aichacher Stadtplatz die Garden der Paartalia Aichach und von Zell ohne See mit ihren aktuellen Programmen bewundern. Zusätzlich sind befreundete Garden zu Gast. Wie die Stadt Aichach mitteilt, wird neben viel Musik auch etwas für den kleinen Hunger und Durst angeboten.

Saisonhöhepunkt in Griesbeckerzell ist der große Faschingsumzug am Sonntag, 23. Februar. Es ist der größte Umzug in der Region, bis zu 15000 Besucher werden erwartet. Beginn ist um 14 Uhr, gefeiert wird den ganzen Nachmittag. Die Stadt Aichach organisiert wieder einen Shuttlebus zum Umzug. Drei Busse sind am Sonntag ab 12.15 Uhr im Einsatz, um Faschingsbegeisterte von Aichach nach Griesbeckerzell und später zurückzubringen. Der Preis für Hin- und Rückfahrt beträgt fünf Euro. Kinder bis zwölf Jahre fahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kostenlos mit. Für Familien wird in diesem Jahr ein eigener Zustieg eingerichtet, sie haben Vortritt beim Einstieg in die Busse. Die Stadt weist darauf hin, dass im Bus kein Alkohol mitgenommen werden darf.

Der Bus fährt zu folgenden Zeiten am Volksfestplatz an der Schrobenhausener Straße in Aichach ab: 12.15 Uhr, 12.25 Uhr, 12.35 Uhr, 13.05 Uhr, 13.10 Uhr und 13.15 Uhr. Von Griesbeckerzell zurück fährt er um 16 Uhr, 16.10 Uhr, 16.20 Uhr und 16.30 Uhr. (AZ)

Weitere Informationen gibt es im Infobüro der Stadt Aichach unter Telefon 08251/902-0.

Themen folgen