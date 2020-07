vor 16 Min.

Sicherer in die Schule: Neuer Radweg in Schildtberg geplant

Der Gemeinderat Schiltberg befürwortet einen Geh- und Radweg an der Kreisstraße zwischen den Ortsteilen Höfarten und Gundertshausen. Wie es jetzt weitergeht.

Von Sabrina Rauscher

Ein Geh- und Radweg zwischen den Schiltberger Ortsteilen Höfarten und Gundertshausen wünscht sich der Gundertshausener Bürger Peter Wenhardt. Das wäre ein Projekt, für das sich die Schiltberger Gemeinderäte grundsätzlich begeistern könnten, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich wurde.

Etliche Kinder aus Gunderthausen, die weiterführende Schulen besuchen, steigen den Buslinien in Höfarten zu und legen die knapp 800 Meter zwischen dem Ortsbeginn von Gundertshausen und Höfarten mit dem Fahrrad bisher auf der Kreisstraße AIC 3 zurück. Der Bau des Weges würde demnach deutlich zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse führen. Oder wie es Bürgermeister Fabian Streit formulierte: „Das sind wir unseren Kindern schuldig, hier für Sicherheit zu sorgen.“ Da sich der Geh- und Radweg an einer Kreisstraße befinde, sei es zunächst einmal nötig, das Vorhaben mit der Straßenbauverwaltung des Landratsamtes abzustimmen. Außerdem soll eine etwaige Förderfähigkeit geprüft werden.

Schulbusfahrer nehmen in Schildtberg unzulässige Abkürzung

Thema war in der Sitzung auch eine Tonnagebeschränkung für die Verbindungsstraße zwischen Allenberg und Rapperzell. Das hatte anfangs für Verwirrung gesorgt, da die nur beschränkt ausgebaute schmale Straße bereits für Lastwagen gesperrt ist. Das Problem liege aber woanders, wie Bürgermeister Fabian Streit erklärte. Bereits in der Vergangenheit sei es immer wieder zu Problemen mit dem Busunternehmen, das für die Schulbeförderung zur Grundschule nach Schiltberg und in die Mittelschule Kühbach beauftragt ist, gekommen. Obwohl der Beförderungsweg in der Ausschreibung bewusst aus Sicherheitsgründen anders angegeben ist, wurde die Verbindungsstraße immer wieder als Abkürzung genutzt.

Das Ganze sei jetzt wieder ein paar Jahre gut gegangen, die eigentliche Strecke wurde eingehalten, so Streit. Doch jüngst kam es wohl zum Showdown, als es auf der unübersichtlichen, schmalen Strecke zwischen einem Auto und dem Bus fast zu einem Unfall gekommen wäre. Der Autofahrer hatte sich daraufhin beim Landratsamt beschwert, welches wiederum die Gemeinde Schiltberg über den Vorfall informiert hatte.

Busunternehmer setzt auf Provokation mit Schiltberg

Streit selbst hat sich nun mit dem Busunternehmen in Verbindung gesetzt. Er berichtete davon, dass sich das Unternehmen nicht kooperativ zeigte, weil das angebrachte Verkehrszeichen „Lkw-Durchfahrtsverbot“ tatsächlich eine verkehrsrechtliche Ausnahmeregelung für Omnibusse enthält. Die einzige Möglichkeit der Gemeinde, hier eine rechtliche Handhabe zu erwirken, ist die generelle Beschränkung auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. Das wurde von allen Gemeinderäte einstimmig befürwortetet. Der landwirtschaftliche Verkehr zur Bewirtschaftung der Äcker und Felder in dem Bereich bleibt nach wie vor frei.

Neue Informationen gab es in puncto Straßenbau. Wie Bürgermeister Streit berichtete, liege das Ergebnis der Härtefallprüfung für die Sanierung des Kanals in Rapperzell vor. Demnach müsse die Gemeinde bis Ende 2021 noch 4,75 Millionen Euro investieren, um die erste Härtefallschwelle zu erreichen, und somit einen Zuschuss in Höhe von 300.000 Euro zu bekommen. „Das steht für uns natürlich in keiner Relation“, so Streit. Ebenfalls in Rapperzell gebe es ein Problem mit dem Geh- und Radweg, wie er weiter berichtete. Bei vermehrtem Regen laufe das Wasser über das Grundstück des anliegenden Anwohners ab. „Die Gemeinde könnte somit regresspflichtig gemacht werden“, gab Streit zu bedenken. Deshalb sollen die Randbepflasterung erweitert und eine Regenrinne angebracht werden. Die Regenrinne wird ebenso wie der bereits vorhandene Gully an den ehemaligen Flurbereinigungskanal angeschlossen. Die Gemeinde wird sich hierfür ein Angebot einholen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen